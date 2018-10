Wuilker Fariñez: “Sigo a Millonarios desde hace mucho tiempo”

Wuilker Fariñez es el primer refuerzo de Millonarios de cara al 2018, además de la buena noticia para los seguidores azules de la renovación de contrato del estratega argentino Miguel Ángel Russo, el equipo embajador poco a poco comienza a armarse de cara al siguiente año, sin descuidar este remate de temporada.

El portero venezolano de 19 años de edad no ha llegado a Bogotá pero ya da de qué hablar sobre su nuevo equipo. Fariñez, en diálogo con el diario AS Colombia, manifestó que está muy agradecido con Millonarios por esta oportunidad, pero “mi enfoque ahora está en mi club, el Caracas Fútbol Club, buscando ser campeón”.

De momento, no ha tenido la posibilidad de hablar con el técnico argentino, pero Wuilker espera que “cuando me incorpore al club, podamos hablar lo suficiente para poder tener más comunicación. Me enteré de su renovación”.

El joven guardameta fue la revelación de la Selección de Venezuela en el remate de las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018, pero no fue ahí donde empezó a llamar el interés de varios clubes. En el Mundial Sub20, Fariñez fue también una de las figuras de su Selección y desde ahí se dieron los primeros acercamientos. “La persona que me contacto desde un primer momento fue el director deportivo Antonio Carraça”.

Aún no sabe cuándo llegará a Bogotá a presentarse con el equipo, sin embargo, ya conoce sobre el entorno azul. “Tengo muchas referencias del club. Lo sigo desde hace mucho tiempo. Es una bonita oportunidad. Rafael Dudamel me contó que vistió esa camiseta y hemos conversado bastante sobre eso. Me dijo que Bogotá es una ciudad muy hermosa. Estuve en diciembre antes de llegar al Suramericano de Ecuador”. Además comentó que habló con Jacobo Kouffati, quien se encuentra en el club desde comienzo de año. “Hablamos hace poco. Me comentó también de Millonarios, por eso tengo la mayor ilusión y ganas de llegar”.

“Lo importante en este momento es mantenerme enfocado, seguir creciendo y seguir trabajando. Uno como portero y tan joven le gusta todo, lo importante es atreverse y eso es lo que me caracteriza”, sentenció el venezolano.

Mientras Millonarios se prepara para recibir al Once Caldas este domingo por la fecha 15 de la Liga Águila 2017-II, Wuilker Fariñez se prepara para recibir con su equipo, el Caracas Fútbol Club, al Deportivo Lara, también el domingo.