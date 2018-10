DIM - Jaguares: Partido de dos equipos necesitados

El equipo del pueblo está por fuera del selecto grupo de los ocho, y tiene la oportunidad de volverse a meter en casa. Sin duda alguna es un partido clave del cuadro rojo puesto que se enfrenta al un rival directo de la tabla de posiciones.

Como viene el poderoso

El poderoso no tiene un buen panorama en cuanto a resultados. Hace ya dos meses que el cuadro antioqueño no suma de a tres puntos y esto se esta viendo reflejado no solo en la tabla de posiciones sino que también en la tabla de reclasificación, la cual empezando el campeonato tenía una buena diferencia sobre los otros rivales, ya le han recortado y tiene que seguir sumando si quiere cupo a Libertadores el otro año.

En los últimos tres partidos del poderoso ha empatado en dos y ha perdido en uno, dos de ellos con el conjunto Junior de Barranquilla, con el cual perdió el primero (por liga aguila) y el segundo lo empató (por copa aguila) ambos en el Atanasio, y el más reciente fue el disputado en la ciudad de Bogotá ante la Equidad, con el cual sacó un valioso empate luego de haber estado debajo del marcador en dos ocasiones, al final el central Erramuspe salvó un punto desde los doce pasos.

En la mitad de la cancha estará de vuelta Didier Moreno, quien es el habitual en dicha posición. En cuanto a los lesionados, sigue en algodones Valentín Viola, Juan Fernando Quintero y Yairo Moreno, los dos últimos tuvieron molestia en el partido de la final por la Copa Águila ante el Junior de Barranquilla.

El partido se jugará a las 17:45 en el estadio Atanasio Girardot por la señal de Win Sports.