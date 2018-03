Gustavo Torres: "Cada día nos vamos acoplando más a la idea de juego"

Google Plus

Gustavo Torres tuvo un segundo semestre de 2017 irregular. Inició muy bien, siendo picante por las bandas y hasta marcando goles. Sin embargo, su producción fue decayendo y eso hizo que Juan Manuel Lillo, entrenador en ese momento, lo relegara al banco de suplentes y hasta en algunos casos, no contar con él.

Con la llegada del Jorge Almirón al timón de Nacional, Torres parece haber recuperado ese chispa que demostró cuando recién llegó al cuadro paisa en la Florida Cup 2018. Gustavo admitió que ese torneo les sirvió mucho para entender la idea que busca implantar Almirón a los verdes.

"El profe nos exige jugar con el balón, tener mucha velocidad y jugar siempre hacia adelante porque tenemos jugadores rápidos. Le gusta el juego por las bandas y triangular mucho. Cada día nos vamos acoplando más a la idea de juego y ojalá que las cosas marchen por buen camino para conseguir los resultados", comentó Torres sobre lo que busca el estratega argentino.

A corto plazo, Atlético Nacional se juega el primer título del año: la Superliga 2018 donde enfrentará a Millonarios. Para el extremo no será un partido más porque será su primera final en la Primera División del fútbol colombiano. "Desde ya estamos mentalizados en el partido ante Millonarios y sabemos que es una final y un partido importante. Para muchos como yo, es nuestra primera final en la categoría A entonces es algo muy lindo. Nosotros nos estamos preparando bien y esperando que llegue el encuentro para afrontarlo con mucha motivación".

La ida de la Superliga 2018 se disputará en Bogotá el 31 de enero y la vuelta será en Medellín el 7 de febrero.

Sobre las posibilidades de ser titular, el vallecaucano dijo: "Me siento bien y confiado de mis capacidades. Con lo que busca, me podría venir muy bien, pero esto es día a día y toca demostrar que tengo capacidades para poder estar en el once".