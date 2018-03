Germán Cano: "Estoy muy contento de volver a mi ciudad, con mi gente"

Google Plus

Deportivo Independiente Medellín goleó (5-0) a Real Cartagena en su segundo partido en el cuadrangular del Torneo Bolívar Sí Avanza. El atacante argentino, Germán Ezequiel Cano, convirtió el tercer gol de la noche. Al término del compromiso el profesional analizó el rendimiento del equipo antioqueño.

'El matador' se mostró satisfecho con el papel realizado por el conjunto 'rojo', no solo ante Real Cartagena, sino durante toda la pretemporada: "Se sacaron aspectos positivos. Realmente el equipo se va ensamblando a lo que pide el 'profe' (Ismael Rescalvo). Hay que seguir trabajando de esta manera y corrigiendo errores esta semana para el partido con Junior".

Si bien el delantero se unió un poco más tarde a la pretemporada que la mayoría de sus compañerós, Cano manifestó que físicamente se siente pleno: "Me siento muy bien, de a poco me voy acoplando al equipo y poniéndome bien físicamente". Además, resaltó la importancias de los partidos amistosos como preparación: "Esto ayuda para estar a punto y para darle minutos al fútbol que también me hace falta".

Por otra parte, el ídolo 'poderoso', se atrevió a realizar un paralelo entre el fútbol azteca y el cafetero: "El fútbol es muy distinto. Es mucho más rápido que el colombiano. Allá he aprendido mucho y madurado mucho en bastantes aspectos".

Finalmente, 'el matador' Cano dejó en claro su emoción por volver a vestir el 'elastica' del DIM: "Estoy muy contento de volver de nuevo, a mi ciudad, con mi gente. Hay que disfrutar este momento".

El próximo compromiso para los dirigidos por el entrenador español, Ismael Rescalvo, será el sábado 27 de enero a las 6:00 p. m. en la ciudad de Cartagena donde enfrentarán al Junior de Barranquilla. El conjunto 'tiburón' lidera el cuadrangular con 6 puntos, mientras que el equipo antioqueño se ubica segundo con 4 unidades.