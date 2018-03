Kevin Ramírez: "La confianza del grupo me hizo encajar muy bien"

Google Plus

América de Cali ha dejado buenas sensaciones en este principio de año, tanto en los amistosos como en la fecha uno de la Liga Águila. Gran parte de que este conjunto este mostrando buen fútbol, son los refuerzos y entre ellos está Kevin Ramírez, quién dio declaraciones sobre el juego del equipo y los partidos importantes que se les vienen.

Los escarlatas iniciaron el sueño de la estrella 14 con una victoria 2-1 ante Leones en Itaguí, a lo que el uruguayo dijo: "Fue muy bueno el arranque de campeonato, algo muy positivo. Obvio hay cosas por mejorar, pero nos llevamos los tres puntos".

Para la segunda fecha, el trece veces campeón recibirá al Deportes Tolima en el estadio Pascual Guerrero. "En el siguiente juego tenemos que repetir lo mismo, pero hay que mejorar las oportunidades que generamos y hacer todos los goles posibles ya que con eso se ganan los partidos".

"Ellos jugaron muy bien la primera fecha, no merecieron perder. Es un equipo duro, pero nosotros estamos en casa y tenemos que ganar".

El extremo que proviene de Nacional de Uruguay, explicó sentirse muy bien y motivado para todos los compromisos que tienen a lo largo del año y cuando se le preguntó específicamente por el debut, explicó: "Fue muy bueno, tuvimos una pretemporada bastante destacable y arrancamos el torneo ganando, ante una liga muy competitiva, es muy bueno empezar con un triunfo".

América posee hoy en día variantes que el año pasado no tenía, uno de esos es KR7. El jugador tiene la gran virtud de jugar en ambas bandas y ante los de Itaguí, tuvo la oportunidad de estar como extremo izquierdo y derecho. "Donde me toque jugar voy hacerlo y trataré de dar mi 100% por donde tenga que estar. Eso lo decidirá el técnico".

El lunes 12 de Febrero, el equipo se desplazará a la ciudad de Buenos Aires, para disputar el encuentro por Copa Sudamericana ante Defensa y Justicia. Para este encuentro el estratega contará con toda la plantilla a su disposición, entre ellos el joven Ramírez. "Un partido internacional es un ritmo distinto, los equipos se juegan la vida y a nosotros nos toca ir allá, ante un argentino que corren y son muy buenos en estas copas".

"Ante Tolima y Defensa y Justicia tenemos que concretar todas las posibilidades que tengamos y con el buen circuito de juego que hemos demostrado, seguro lo vamos a conseguir".

Hay una gran lista de jugadores uruguayos que han vestido la camiseta de los diablos rojos, entre ellos están el Polilla Da Silva, goleador y leyenda de la institución, que actualmente es el técnico del equipo y Kevin Ramírez que es la primera vez que juega en el futbol profesional colombiano. "El fútbol en Colombia es muy competitivo y me alegra estar aquí. No importa donde me toque jugar, ni en que condiciones, siempre daré todo".