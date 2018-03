Con lo justo: análisis DIM 1 - 0 Millonarios

Google Plus

En una linda noche, linda cancha y con la asistencia de alrededor de 22.000 aficionados, el Deportivo Independiente Medellín ganó su tercer juego consecutivo y le quitó de paso un invicto de 18 partidos oficiales a Millonarios.

Medellín salió con mucho ímpetu, queriendo imponer su localia con un fútbol rápido y frontal, pero se encontró con un Millonarios muy seguro y ordenado al que no le costó en pocos minutos tener mucho más la pelota, equiparar las acciones y tener sus primeras aproximaciones.

El juego se configuró rápidamente de ida y vuelta, Millonarios con mayor tenencia de pelota por parte de los “embajadores” quienes salieron a buscar el resultado, su fútbol creativo pasaba por los pies de David Macalister Silva y de una de sus nuevas caras “el mago” Santiago Montoya, pero sus acciones ofensivas no trascendían al no poder conectar la pelota con Roberto Ovelar quien no tuvo una de sus mejores noches.

Medellín si bien tenía menos el esférico no se mostraba incomodo en el terreno de juego, y de igual manera siempre propuso un juego ofensivo liderado por el talento de Mauricio Gómez, Andrés Ricaurte y de quien sorprendiera en la titular Brayan Angulo, quienes buscaban con pases frontales y entre líneas a Germán Cano y Leonardo Castro quienes se mostraron siempre con ganas de gol.

En el minuto 16 llegaría la primera y única anotación del partido, cuando Millonarios se veía muy cómodo en el campo, una buena jugada colectiva del DIM terminaría con asistencia de lujo de Germán Cano a Leonardo Castro que con un potente remate vencía el arco defendido por Wilker Fariñez.

El gol del DIM no cambio el panorama del partido, ambas escuadras se mostraban ofensivas siendo Millonarios quien por momentos y por estar abajo en el marcador se mostraba más incisivo, con un Ayron de valle quien busca permanentemente desbordar por la punta derecha, Macalister y Montoya generando buen juego asociativo y un Ovelar que más en punta buscaba generar opciones, pero siempre se encontraron una defensa bien parada y un David González quien tendría una excelente noche.

En la Segunda parte del encuentro se veía más de lo mismo, un lindo compromiso con dos equipos con actitud ofensiva y quienes llegaban constantemente y con peligro a los arcos rivales.

El DT embajador al ver que su equipo tenía el control del juego, pero que no lograba anotar, buscó desde el banco un nuevo aire para su equipo y realizó los tres cambios en 10 minutos (minutos 67, 69 y 77) ingresando a Cesar Murillo, Camilo Huérfano y Eliecer Quiñones quienes ingresaron por Jhon Duque, Macalister Silva y Santiago Montoya respectivamente.

Rescalvo DT del equipo rojo respondió al minuto 70 ingresando a la Jhon Hernández por Germán Cano, cambio que también había realizado en la ciudad de Tunja ante Chicó, sustitución que en el papel hacía creer que iba a cuidar el resultado con un juego más defensivo, pero la realidad era otra, pues adelantando y liberando de tareas defensivas a Andrés Ricaurte el DIM continuaba exponiendo peligro al arco embajador.

En los últimos 15 minutos de juego Millonarios se volcó al ataque en búsqueda de no perder el juego, pero siempre se encontró con un Medellín ordenado y seguro en defensa y que en jugadas de contra golpe y con esporádicas tenencias largas de balón, generaba peligro.

El DIM haría dos sustituciones mas para darle un poco de pausa al juego y aire a sus jugadores con el ingreso de Juan Fernando Caicedo por Leonardo Castro y de Daniel Restrepo por Andrés Ricaurte.

Millonarios tendría en minutos de reposición una última chance de igual el compromiso con un tiro libre cercano al arco defendido por David González, pero el balón terminó en las manos de este.

Con esta victoria Medellín se mantiene en el primer puesto de la tabla con puntaje ideal, y ahora deberá preparar su partido por la cuarta fechas del campeonato contra el Deportivo Cali, Millonarios perdió su invicto de 18 partidos oficiales y se enfrentará ahora a Atlético Nacional en la ciudad de Bogotá.