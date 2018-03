Bejarano se vistió de héroe en suelo argentino

Bastante expectativa generaba el debut del equipo rojo en la Copa Sudamericana, su hinchada que llevaba casi una década sin ver a su equipo disputar una competencia internacional, colmaron la tribuna norte del estadio Norberto Tomaghello de Defensa y Justicia, en el cual una vez la pelota rodó, argentinos y colombianos empezaron a mostrar la idea de juego con la cual pretendían afrontar el partido.

Inicia el juego

Los equipos comenzaron especulando mucho y arriesgando poco, lo cual generaba que el partido en la primera parte del primer tiempo fuera muy disputado y con pocas llegadas al arco, por lo cual solo los errores individuales permitían a las dos escuadrar arriesgar y complicar un poco a su rival, como ocurrió en el principio del partido cuando un error en el momento de despejar de Juan Camilo Angulo, ocasionó problemas en la saga defensiva americana, la cual gracias a una pifia de Juan Cruz, que bajo el arco terminó realizando un pase a Nicolás Fernández que estaba en fuera de lugar y que encajó la bocha en el arco escarlata, terminó invalidando la jugada para permitir que el equipo del Polilla mantuviera el 0 en su portería.

Con la intención del halcón de intentar volcarse al área de Carlos Bejarano, los rojos intentaban aprovechar la velocidad de sus jugadores y explotarla por medio de contragolpes; sin embargo, América se mostraba impreciso y no mostraba seguridad en defensa, lo que no le permitía mostrar su fútbol y, por ello, verse torpe con la pelota.



El equipo local empezaba a mostrar chispazos de su fútbol y bajo los pies de Almeyda que empieza a mostrar su capacidad y desde la banda izquierda empieza a driblar jugadores, abre espacios y tras una combinación de pases lograr quedar libre para rematar al arco, pero con lo que fue una constante para el equipo de Juan Pablo Vojvoda, la poca precisión evito que se adelantaran en el marcador.

¡El Gol!

Los diablos rojos no tenían claridad en su juego, no obstante una desatención en salida que fue bien aprovechado por Elkin Blanco que logra cortar el juego para dejar el balón en los pies de Martínez Borja, el cual emprende carrera y fija un pase para Dajome que en velocidad logra llevarse al defensa, quien sin más recursos lo barre en el área otorgándole un penal al equipo del Polilla y que cambia a gol Martinez Borja para permitir que los escarlatas se pongan en ventaja en el minuto 44 antes de la finalización del primer tiempo.

Mucho ataque, poca precisión

En la segunda parte el halcón sale con toda la actitud para buscar igualar el marcador, pero no tiene efectividad. Remata y somete al equipo escarlata, quien solo depende de la habilidad de su arquero Bejarano que bajo el arco prolonga el 0 en su malla realizando atajada tras atajada, sumado a la poca precisión de los locales, que desperdician opciones clarísimas de gol y no consiguen igualar el marcador y además de convertir en figura al arquero escarlata, permite que los diablos rojos se marchen con un 1-0 a Colombia, lo cual los obliga a ir a buscar como mínimo un gol y que no le conviertan ninguno en el Pascual Guerrero.

Dato

Tras conseguir la clasificación a Sudamericana, debido a la buena campaña del año anterior, los escarlatas jugaron hoy su primer partido en una copa internacional tras 9 años sin participar por fuera del panorama local; con la atenuante de hacerlo en tierra Argentina, país de sudamérica en el cual hasta hoy, nunca había podido hacerse con la victoria en los 90 minutos, situación que logró superar y le concedió convertirse en el primer equipo colombiano en ganar en los 10 países de Latinoamérica.