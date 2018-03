Felipe Aguilar: “La Copa Libertadores es muy competitiva"

El jugador respondió a la situación crítica que acaba de atravesar y al respaldo que le brindó el técnico Almirón frente al América, con miras al reto de Copa Libertadores: “Es un voto de confianza que él (Almirón) tuvo hacia mí, pudo relegarme al banco de suplentes o ni siquiera convocarme por mis errores” Además, aclaró que “Los errores habían sido muy puntuales y gracias al apoyo del técnico logré hacer un gran partido (contra América)”.

“Realmente estuve alejado de las redes sociales, aunque no viera me llegaba la información por otras voces pero estuve tranquilo. Me quedé en mi casa tranquilo con mi familia, llenándome de las personas que realmente reconocen y no me juzgan por un error. Los compañeros (jugadores) me apoyaron bastante, en los entrenamientos seguía siendo el mismo porque fueron jugadas puntales y no pasa nada”.

Aguilar concluyó su intervención sobre el momento difícil que atravesó, manifestando lo siguiente: “Por como jugué contra América no soy el mejor ni por como jugué contra Millonarios soy el peor, simplemente son cosas del fútbol y ya sigue Colo Colo”.

En cuanto al primer partido internacional de Atlético Nacional, el profesional exaltó que “La Copa Libertadores es muy competitiva y en esta los grupos están muy difíciles para los equipos colombianos. Es importante empezar sacando buenos resultados, dejar una excelente imagen de entrada e ir posicionándonos como uno de los equipos fuertes del grupo pero con los resultados de antemano”.

Serán 16 los campeones que participarán desde fase de grupos (Olimpia quedó eliminado por Junior de Barranquilla en fase previa), lo cual hace de esta edición una de las más competitivas de la historia. Por esto, Aguilar asume que “Esta Copa es tan competitiva que los rivales sacan puntos de visitantes. Hay que empezar a sumar, ir plasmando la idea de juego, coger confianza y que el grupo tome un buen camino para la clasificación a los octavos”.

Con respecto al compromiso frente a Colo Colo y el entusiasmo de jugar otra Copa Libertadores con el “verde” paisa, el joven defensor resaltó el compromiso de vestir la camiseta “verdolaga” en la competencia de clubes más importante del continente. “Siempre va a haber motivación por jugar con Nacional en una competencia internacional (Copa Libertadores), la cual es la más vista a nivel de Suramérica”.

Aguilar señaló que el grupo ya viene entendiendo mejor la idea del técnico y buscan demostrarlo con resultados positivos en la Copa. “Nosotros poco a poco hemos ido empleando y demostrando la idea que quiere el “profe” Almirón y ese es nuestro objetivo, marcar nuestra idea de juego y conseguir muy buenos resultados”.

Felipe se refirió a los demás integrantes del grupo B (Bolivar y Delfín), de los cuales tiene más conocimiento del equipo boliviano, y solo posee algunas referencias del conjunto que se desempeña en Manta, Ecuador. “A Bolivar ya lo hemos enfrentado en la altura y en el Atanasio, mientras que de Delfín me dijeron que eran el equipo revelación de la liga ecuatoriana, pero realmente no los conozco muy bien”.

Al finalizar, Aguilar se refirió a la importancia del juego aéreo en el fútbol suramericano y lo importante de concentrado en defensa frente a los envíos de costado, a los que se enfrentará constantemente. “He hablado de eso (el juego aéreo) con Alexis Henríquez, desde el “profe” Osorio sabíamos que las pelotas quietas definen partidos y lo padecimos frente a River. Se ha trabajado y somos conscientes de que es fundamental la concentración en ese tipo de jugadas, porque en la Copa Libertadores no se puede dar ningún tipo de ventajas”.