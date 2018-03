Jorge Da Silva: "Hoy fue el peor partido desde que estoy en América"

Google Plus

En el duelo más atractivo de la sexta fecha de la Liga Águila 2018-l, América de Cali no pudo con el actual campeón del fútbol profesional colombiano y cayó por 3 a 1 en su visita a Bogotá. En El Campín, Millonarios desnudo las falencias defensivas de su rival y, gracias a las anotaciones de dos ex América -Ayron del Valle y Andrés Cadavid (doblete)- se reencontró con el triunfo después de cuatro compromisos. El descuento de la mechita fue obra el uruguayo Kevin Ramírez.

Tras recibir su segunda derrota consecutiva en el campeonato, el entrenador de los diablos rojos, Jorge Da Silva, compareció ante los medios y expresó, entre muchas otras cosas, su disconformidad con la actuación de sus jugadores. "Me preocupa todo, fue un partido muy malo en lo colectivo e individual", declaró el uruguayo, quien además sentenció: "No encuentro explicación para un nivel tan bajo". En relación con lo dicho por el Polilla, el equipo en general careció de solidez defensiva y claridad en el ataque, ya que con 7 remates a puerta recibidos y solo 4 generados, América nunca pudo ser más que el elenco embajador.

Ante los supuestos aires de crisis que se respiran en el cuadro escarlata, después de caer frente a los dos clubes con más títulos en Colombia, Millonarios y Nacional, el uruguayo se manifestó al respecto: "Los equipos grandes no podemos tener dos derrotas al hilo porque ya hablamos de crisis y es injusto". A pesar del mal momento, América, con un partido menos, se ubica duodécimo con 7 puntos en la tabla, a solo uno de la zona de los 8 y a un paso de avanzar de fase en la Copa Sudamericana.

"Si algo bueno tenía América hasta ahora es que defensivamente era sólido, hoy nos llegan con facilidad", afirmó también el entrenador escarlata en relación a la preocupante cifra de 5 goles encajados en los últimos 2 partidos cuando previamente en el campeonato, los diablos rojos solo habían recibido 2 tantos. Además, aunque el uruguayo no manifestó nombres concretos, es sabido que las recientes actuaciones de hombres como Juan Camilo Angulo o Danilo Arboleda no favorecen al correcto funcionamiento defensivo del equipo, sin mencionar que en la banda izquierda ni Pablo Armero ni Iván Vélez han tenido grandes rendimientos.

Durante la rueda de prensa también se tocó el tema de las altas y bajas en el plantel y los desbalances financieros que afronta la institución. "No creo que la parte económica esté afectando al equipo, no voy a excusarme en esas cuestiones", expresó el Polilla en referencia a las declaraciones que efectuó en el transcurso de la semana el presidente del club, Tulio Gómez, en las que afirmaba que en el elenco vallecaucano existe un déficit de 7.000 millones de pesos y que en caso de no mejorar la situación, tendrían que salir del plantel algunos jugadores para bajar los costos de una plantilla que actualmente tiene un valor de 3.000 millones anuales.