Jorge Almirón: "El partido no fue fácil, el equipo lo hizo ver así"

Atlético Nacional sigue a paso firme en la Copa Libertadores 2018. Tras ganar en el debut en Chile ante Colo Colo, anoche en Medellín goleó a Delfín 4-0 (goles de Dayro Moreno, Macnelly Torres y Reinaldo Lenis en dos ocaciones) para acomodarse en la cima del grupo dos con puntaje perfecto.

Una vez finalizado en compromiso, Jorge Almirón analizó el encuentro y el rendimiento de sus dirigidos. "Muy contento por el resultado y el rendimiento del equipo. El partido no fue fácil, el equipo lo hizo ver así y sacamos ventaja de ese jugador más que teníamos", dijo.

"El equipo intentó salir a ganar de entrada, generamos situaciones de gol que no pudimos concretar. Tuvimos paciencia y después del penal de Dayro el equipo se tranquilizó", comentó al examinar el primer tiempo.

"Hoy no pusimos nunca en riesgo el partido. No nos patearon al arco, tuvimos mucha posesión y llegamos tocando hasta el área". La expulsión del defensor de Delfín, Luis Luna, ayudó mucho en el desarrollo del duelo, pero Almirón destacó que sus jugadores se brindarán por jugar en equipo y no por querer destacarse en lo individual: "Hay jugadores que pueden jugar su partido al ver que el rival tiene un hombre menos y todos los jugadores jugaron por el equipo".

Almirón sacó a Jorman Campuzano salió por un golpe en el dedo y en su lugar ingresó Andrés Rentería, dejando al equipo sin un volante de recuperación clásico, pero esto se debió a un golpe que sufrió el exjugador de Pereira. "Jorman sale porque se lastimó el dedo y Aldo me comentó que se fracturó o algo. Para no cambiar mucho porque el Rentería ya estaba listo, Aldo no tuvo problema en pararse ahí".

Para finalizar, Jorge habló de como el plantel ha mostrado lo que quiere ver él en juegos oficiales. "El equipo va evolucionado porque se van conociendo los compañeros, el rodaje les va favoreciendo y el entrenar todos juntos y más tiempo genera que exista mejor sincronización en los movimientos. Lo que se trabaja, se intenta hacer y eso me pone muy contento".