Hugo Gottardi: "El que haga mejor las cosas saldrá favorecido"

Google Plus

Tras llegar a la capital argentino, el asistente técnico Hugo Gottardi, quien esta al frente del equipo albiazul, habló con el portal Azul Total previo al compromiso contra Independiente que se jugará el jueves en la noche. Gottardi analizó el partido y cómo llega Millonarios a esta segunda fecha de Copa Libertadores.

Gottardi, mencionó el análisis que se le ha hecho al rival argentino y la manera en como sus dirigidos deben afrontar este compromiso "Tenemos un partido más que importante, sabemos los que Independiente a nivel de copas y sabemos lo que es ese estadio. Sabemos cómo juega Independiente, siempre tiene la mira en el arco contrario pero nosotros estamos preparados, este es un equipo de hombres. Las dos últimas vueltas que dimos hace dos meses la dimos de visitante y con estadio lleno. Hay que jugarlo, no hay partidos igual y esperemos hacer las cosas bien y sin errores. El que haga mejor las cosas saldrá favorecido".

Ademas mencionó cómo llega el rival para este partido "A veces los partido no salen como uno quiere. Los partidos hay que jugarlo. Para mi es más Independiente que Lara, Independiente no lo hizo y Lara hizo y pudo haber hecho mucho más. Nadie puede decir que no vio el contrario, uno prende la televisión y están 24 horas. Ellos nos miraron a nosotros y nosotros a ellos. Cada quien prepara el partido de acuerdo a las falencias del otro equipo, ellos tratarán de hacernos daño".

El argentino también se refirió a la necesidad de llevarse los tres puntos y la forma en que debe jugar Millonarios para lograr controlar los ataques del rival "Hay que jugarlo, hay que quitarle el balón y jugar nosotros. Si les dejamos el balón a ellos, te pueden hacer daño. Si recuperamos el balón rápido podemos jugar nosotros y hacer daños nosotros. El fútbol tiene cosas muy raras en los partidos, puede pasar cualquier cosa. Hay que tratar de cometer los errores posibles. Nosotros queremos jugarle de igual a igual, equivocarnos lo menos posible y tratar de recuperar el balón. Entre menos tenga el balón Independiente más fácil será para nosotros" mencióno al portal Azul Total.

Frente al estado de salud de su amigo y técnico Miguel Ángel Russo, dijo que “Miguel tenía un estudio y no estuvo en el entrenamiento. Miguel está bien, despacito se va recuperando. Lo necesitamos para más adelante, este es un partido, la Copa es larga y lo necesitamos para más adelante”

Finalmente se refirió a la baja de Juan Guillermo Domínguez para este partido "Se queda uno de los guerreros, lo vamos a suplantar y vamos a poner otro guerrero ahí, tenemos que pelear los balones en la mitad de campo, es la parte más importante de todas. Voy a ver quien es el que va a jugar ahí, creo que vamos a poner la persona indicada".