DIM - Tolima: puntuaciones del Medellín, jornada 10 Liga Águila

El Poderoso empató en la fecha diez de la Liga Águila 2018-I a dos goles frente al Deportes Tolima en un juego de muchas emociones hasta el último minuto. En un partido controlado donde el DIM siempre estuvo por encima descuidó su línea defensiva y el visitante encontró el empate por medio de un autogol de Murillo.

Con esto, el Medellín dejó escapar la oportunidad de tomar la punta y, aunque se afianza en el segundo lugar de la tabla, dio una pequeña ventaja en la carrera por el liderato.

Miramos el balance futbolístico de los jugadores que actuaron en el Atanasio Girardot en la reciente fecha:

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

David Gonzalez

7| A pesar de los dos goles recibidos, el guardameta tuvo un par de opciones en donde respondió muy bien evitando que la porteria roja cayera por mas goles.

Yulián Anchico

6| El lateral derecho se vio en desventaja en el primer tiempo al retroceder, tuvo varias falencias por su banda y no se mostró muy bien en la parte ofensiva. Sin embargo se reivindicó en el segundo tiempo con su marca en la parte defensiva.

Hernan Pertuz

7| Tuvo una desconcentración en el primer gol del equipo visitante pero en general estuvo muy bien en los cierres y al salir con el balón, se le abona el sacrificio en su posición retrocediendo muy bien.

Jesús D. Murillo

4| Pudo ser el jugador con mas bajo nivel del partido, descoordinado y desconcentrado en su zona, sin sacrificio y lento en los cierres, a eso se le suma el autogol para el empate del Tolima.

Elvis Mosquera

5| Jugador con pobre nivel ofensivo, no desbordó y en cierres en la parte defensiva no fue seguro, erróneo en su pase y al retroceder se vio lento.

Didier Moreno

8| El volante de marca destacado en su sacrificio en recuperación, se ve bien fisícamente y alterna su posición con los centrales a la hora de salir con el balón o en tiros de esquina.

Andrés Ricaurte

6| Se ha visto desdibujado a nivel ofensivo por la marca que le generó el equipo rival, no fue claro ni apareció para filtrar balones en todo el juego, sin embargo retrocede y le ayuda a Didier Moreno en marca.

Yairo Moreno

8| Muy bien en sus funciones ofensivas, gran nivel para desbordar y gambetear, figura del primer tiempo con un golazo en una gran jugada indvidual, en el segundo tiempo se desapareció un poco y tuvo mucho manejo de balón que provocaba la pérdida del mismo.

Ever Valencia

4| Vimos un jugador desdibujado en su posición, erróneo en sus pases, sin desborde ni buen posicionamiento, no tuvo la regularidad que se le vio frente a Leones, salió sustituido al inicio del segundo tiempo.

Juan F. Caicedo

7| Muy buen complemento con Germán Cano, se esforzó por el equipo como pívot, buenos movimientos para desmarcarse y estuvo atento en la parte ofensiva.

Germán E. Cano

7| El delantero marcó el segundo gol del DIM de cabeza, a pesar de no estar al 100% de su nivel futbolístico no falla a la hora de definir, no estuvo claro con el manejo del balón.

Mauricio Gómez

6| El volante ingresó muy bien al desbordar por su banda, concentrado y atento al movimiento de sus compañeros, pase gol para la segunda anotación del DIM, pero al transcurrir el segundo tiempo se fue perdiendo del manejo del balón.

Sebastián Macías

6| Jugó pocos minutos donde estuvo concentrado al salir con el balón a nivel ofensivo, sin embargo, le faltó estar atento en lo defensivo.

Jhon Hernández

5| Ingresó con la idea de cerrar un partido con 2-1 en ventaja, pero no cumplió las funciones en marca, ingresó desconcentrado y con poco sacrificio.

Así, el equipo no muestra su estilo de juego, termina la fecha con un sinsabor de perder, cuando tenian los tres puntos asegurados.

La próxima fecha se jugará el 27 de marzo en el Estadio El Campín visitando a Santa Fe.