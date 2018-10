Crónica Alianza Petrolera 2 - 2 DIM

En un partido que encontraba a dos equipos con necesidades de ganar, Alianza por ser local y por la incómoda posición que tiene en la tabla de posiciones, y Medellín por la pésima actuación que venía de presentar en el ámbito internacional que desató todas las críticas y abrió las puertas a la palabra "crisis" además en la tabla de posiciones ya ha perdido mucho terreno.

Ismael Rescalvo salió con variantes, sentó al referente David González, y su portero titular fue Andrés Mosquera Marmolejo, también fueron inicialistas Mauricio Gómez y el juvenil Rivaldo Correa. En los minutos iniciales de partido ambos salieron con las mismas intenciones, ambos querían ser dueños del balón y buscaban posesiones largas para ganar terreno y posicionarse en campo contrario.

Medellín contaría con la suerte de ponerse adelante en el marcador cuando el partido aún no lograba configurarse a favor de alguno, y apenas transcurrían 8 minutos de juego, jugada de pelota quieta y Yairo Moreno de cabeza la manda al fondo de la portería defendida por Ricardo Jerez.

El gol del Medellín cambió mucho sus intenciones en el desarrollo del juego, se replegó, espero a su rival, cedió toda la iniciativa y se dedicó a jugar de contragolpe, Alianza a su vez aceptó la invitación del rival, adelantó sus líneas y se adueñó por completo del balón. A pesar de que se jugaba en campo del Medellín, era este quien seguía teniendo las opciones de gol, Leonardo Castro tuvo dos opciones claras de gol en tan sólo un minuto, pero no logró concretar, Alianza dejaba muchos espacios en su afán de empatar el compromiso y Medellín buscaba aprovecharlos.

Alianza Petrolera si bien era dueño de las acciones ofensivas no lograba encontrar mucha profundidad, hasta el 27 no tuvo una opción clara de gol, que si bien no pudo concretarla le sirvió para ganar ímpetu y ser más punzantes, así, al minuto 31 logró anotar y empatar el compromiso. La 'máquina amarilla' no logró ni celebrar el tanto del empate, pues en la jugada siguiente pasado un minuto, Yairo Moreno recibe un excelente pase filtrado de Andrés Ricaurte (quien tuvo una pobrísima actuación) y definió dejando atrás al portero mostrando su gran habilidad, de nuevo se iba adelante el equipo paisa quizá sin merecerlo mucho.

Estos dos tantos en dos minutos no cambiaron en nada el partido, Medellín seguía atrás y Alianza seguía con el dominio del balón y estos dos tantos en dos minutos no cambiaron en nada el partido, Medellín seguía atrás y Alianza seguía con el dominio del balón y la vocación ofensiva, así finalizaron los primeros 45 minutos.

En el segundo tiempo más de lo mismo, la muy reprochable actitud de un Independiente Medellín replegado totalmente y sufriendo un partido en vez de buscar liquidarlo, y Alianza Petrolera que a pesar de su inferioridad en cuanto nómina nunca abandonó su intención de igualar el juego, y cada vez más se mostraba más incisivo y encontraba espacios y maneras de ofrecer peligro en el arco rival. Medellín no tuvo una jugada ofensiva hasta pasados 20 minutos de la parte complementaria, pero no lograba liquidar un partido que cada vez sufría más y más. Así seguían pasando los minutos, el panorama del partido y su desarrollo siempre fue el mismo, en los minutos finales Alianza adelantó más sus líneas y fue a por todo o nada, el fútbol los premió y dio un duro castigo o más bien una lección a un Medellín sin alma y sin corazón, el Argentino Pablo Vranjican ponía el 2 a 2 en el marcador al minuto 84.

Alianza no de conformó y quiso aprovechar lo desorientado y confundido que se veía al Medellín, inmediatamente después de conseguir el empate tuvo dos opciones claras de gol para irse adelante en el marcador pero no tuvo una buena definición, Medellín tendría también en los minutos finales una opción más pero la malogró de mala manera, ya en tiempo de reposición Alianza generaría dos opciones más de gol pero las desperdició, el partido acabó dejando la impresión de que Alianza mereció la victoria y dando un punto a Medellín que no aprende de sus errores, no se puede cuidar un marcador echándose atrás, contra un equipo que en cuanto a nómina línea por línea es inferior y faltando más de 60 minutos de juego.

Medellín cerró la jornada ocupando la 7 casilla en la tabla de posiciones con 23 puntos y un partido menos (con la victoria ocuparía la tercera) y ahora deberá preparar el juego correspondiente a la fecha 16 contra Jaguares en condición de local el próximo miércoles. Por su parte, Alianza que ocupa la casilla 17 a 7 puntos del octavo, jugará el día jueves en condición de visitante ante el Deportivo Cali.