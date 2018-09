Pedro Santos: "Los escucho a todos, pero las decisiones las tomo yo"

El equipo del portugués Pedro Santos le dio vuelta al partido tras empezar perdiendo 0-1, debido a que en el primer tiempo no mostró su mejor versión, permitiendo que los aurinegros aprovecharán los errores del equipo y se fueran adelante. No obstante, el conjunto vallecaucano logró remontar con goles de Carlos Lizarazo y Juan Camilo Angulo, y con ello no cerrar sus posibilidades de cara a los cuartos de final del campeonato.

El primer tiempo del América no fue positivo, así lo reconoce el DT luso, pero igualmente argumenta que para el segundo tiempo el desempeño fue mejor: "El fútbol es partido a partido, los primeros que jugamos fueron buenos en el primer tiempo a diferencia de este, pero en este pudimos jugar mejor en la segunda etapa".

El nuevo timonel americano ha sido bastante discutido desde su llegada, dada a la falta de experiencia que tiene dirigiendo equipos profesionales, lo cual ha implicado que las críticas le lluevan por todos lados. En esta ocasión, se le discutió respecto a la influencia de jugadores como Iván Vélez y Diego Herner al momento de tomar decisiones, ante ello respondió:

"Herner y Vélez son profesionales de gran carisma dentro de este equipo; quien trabaja conmigo sabe que los escucho a todos, pero las decisiones las tomo yo”.

Por último, se le cuestionó respecto al cambio en el juego del America del primer tiempo al segundo tiempo. "Corregimos cuestiones fundamentales de nuestro modelo de juego y entramos en la segunda parte con las cosas en nuestra cabeza más lucidas", sostuvo el estratega.

El balance en cuanto a puntos que hasta ahora ha conseguido Pedro Santos es positivo, ya que de los 15 puntos que ha disputado, por el momento ha sacado 10 y todavía maneja posibilidades matemáticas de clasificarse a las instancias finales, en caso de ganar los 3 partidos que le restan; perdiendo o empatando, los escarlatas quedan eliminados.

Por otro lado, hay que señalar que al equipo le falta controlar mejor las jugadas de peligro en su arco mediante la pelota quieta, puesto a que así perdió el partido contra Rionegro, no pudo sumar de a 3 ante Junior y por poco le pasa lo mismo frente a Alianza y, al no tener margen de error, debe poder manejar esas jugadas de riesgo en su portería.