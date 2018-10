Guía VAVEL de la Copa Mundial 2018: Argentina

Un presente no muy alentador

La selección Argentina si bien es la actual subcampeona del mundo y tiene en sus filas a Lionel Messi quien es sin duda uno de los dos mejores jugadores del mundo (para no entrar en discusiones) no está teniendo un buen presente.

Primeramente tuvo que esperar hasta la última fecha de las eliminatorias para sellar su clasificación al Mundial de Rusia 2018, tras empatar en condición de local contra Venezuela y Perú, se desató el caos y la incertidumbre, su clasificación se estaba viendo comprometida, llegó obligada a conseguir un triunfo en la última jornada en su visita a Ecuador, donde empezó perdiendo el partido al primer minuto de juego, pero posteriormente Lionel Messi marcó un triplete que selló el partido y la clasificación al Mundial; finalizó tercera con 28 puntos de 54 posibles.

Estas sufridas eliminatorias que tuvo que afrontar, llena de dudas, inconformismo, impotencia y rodeada jornada tras jornada de innumerables críticas fueron un espejismo y no permitían olvidar las grandes derrotas encajadas en las últimas ediciones de la Copa América, pues en la Copa América Centenario (edición especial) que se celebró en Estados Unidos en 2016, y en la Copa América de 2015 celebrada en Chile, no pudo alzar el tan anhelado trofeo tras perder en la final de cada torneo ante el seleccionado Chileno, en ambas ocaciones desde tiros del punto penal. Claro está que llegar a dos finales consecutivas para un seleccionado de menor nivel podría verse como algo positivo, pero para los argentinos estos dos subcampeonatos ante Chile rayaban con la crisis y la humillación.

¡Messi renuncia a la selección!

Con las dos finales de Copa América perdidas ante Chile, Lionel Messi acumulaba su cuarto subcampeonato con la selección Argentina, pues se sumaban al subcampeonato obtenido en la Copa América de 2007 celebrada en Venezuela donde cayó en la final 3 a 0 ante Brasil, y en la última Copa del Mundo cayó en la final contra Alemania quien anotaría el único gol del compromiso ya en el segundo tiempo complementario. Cansado de alcanzar títulos en España con el Barcelona, el no conseguir ninguno con su seleccionado no podría ser más frustrante, además la prensa e hinchada lo señalaban como el principal responsable de las derrotas argentinas, Messi no soportó el fracaso ni la presión y renunció a la Selección "ya está, se terminó para mi la selección, ya lo intenté mucho, me duele más que a ninguno no poder se campeón con Argentina, pero es así, no se dio, y lamentablemente me voy sin poder conseguirlo" con estas palabras en 2016 Messi decía adiós a la selección.

Regreso y un Mundial en frente para cambiar la historia.

Pasaron apenas dos meses para que Messi se retractara, "prefiero arreglar las cosas desde adentro y no criticando desde afuera" me pasaron muchas cosas por la cabeza el día de la última final y pensé seriamente en dejarlo, pero amo demasiado a mi país y a esta camiseta" con estas palabras Messi, apoyado por sus compañeros y por Edgardo "el patón" Bauza quien era en el momento el director técnico del seleccionado anunciaba su regreso.

Ahora Messi quien ha disputado 123 partidos con la selección de mayores y es su máximo goleador con 61 tantos tendría una nueva y quizá la última oportunidad de gritar campeón con su país.

Argentina en los Mundiales

Era el año 1930 cuando se disputó el primer Mundial organizado por la FIFA, su historia mundialista comenzó en aquel primer Mundial, que se disputaría con apenas 12 selecciones, 11 invitadas más el organizador, en aquella ocasión Argentina llegaría a la final ante el anfitrión Uruguay, el partido quedó 4 a 2 a favor de los de casa.

Ausencias en los Mundiales del 38, 50 y 54

El seleccionado argentino no se presentó a Francia 38, por inconformismo de que el Mundial se llevara a cabo de nuevo en continente europeo, pues en el 34 se había celebrado en Italia donde Argentina avanzó hasta octavos de final, y ellos argumentaban que las sedes de los Mundiales debían ser otorgadas de manera alternativa a cada continente.

Por altercados y rivalidades con la Confederación Brasileña de Deportes se retiró sin participar del mundial de Brasil 50.

Y aislada del fútbol mundial y sin participar de los sudamericanos del 49 y 53, decidió tampoco participar del mundial de Suiza 54.

16 años más sin gloria mundial

En los Mundiales del 58 y 62 fue eliminada en la fase de grupos, mejoró su presentación en el Mundial del 66 alcanzando los cuartos de final, pero para el Mundial de México 70 no logró tiquete al no superar las eliminatorias, y para el Mundial de Alemania 74 fue eliminada en segunda ronda.

1978 y 1986 los años de gloria

Argentina fue anfitriona en el 78, Mundial donde participaron 16 selecciones, y Argentina de la mano de su goleador Mario Kempes, derrotó en la gran final a Holanda por 3 a 1 para alzar así su primera Copa Mundial.

Después de quedarse de nuevo en el camino en apenas segunda ronda en España 82, logró en México 86 de nuevo coronarse campeón Mundial, en aquella ocasión participaron 24 selecciones, y Argentina venció 3 a 2 en la gran final a Alemania.

Italia 90, misma final, distinto campeón

Argentina alcanzaría su segunda final ;undial consecutiva, de nuevo se mediría ante Alemania por el título mundial, pero en aquella ocasión la suerte no le sonrió, perdió 1 a 0 con gol de tiro penal al minuto 85 de juego.

A partir de aquellos dos títulos mundiales y esa final más contra Alemania, Argentina siempre ha sido protagonista. En los Mundiales de Estados Unidos 94 y Francia 98 alcanzó los cuartos de final, tuvo una presentación para el olvido en Corea y Japón 2002 donde quedó eliminada en la fase de grupos donde disputó contra Inglaterra, Nigeria y Suecia, siendo esta sin duda su peor presentación de los mundiales, dejaría esto atrás alcanzando de nuevo los cuartos de final Alemania 2006 y en Sudáfrica 2010.

Posteriormente en Brasil 2014 se encontró de nuevo en una final por la copa del mundo ante Alemania, de nuevo se tuvo que conformar con el segundo lugar.

Ocho entrenadores en 13 años, pero continúa la sequía de 25 años sin títulos

Nombres muy importantes ha tenido la selección Argentina como directores técnicos, pero ninguno de ellos ha podido romper la larga mala racha que está sufriendo el seleccionado; Marcelo Bielsa, José Pekerman, Alfio Basile, Diego Maradona, Sergio Batista, Alejandro Sabella, Gerardo Martino y Edgardo Bauza quien fue el técnico de la selección hasta el mes de abril de 2017, técnicos muy capaces, muy diversos y con estilos e historias muy propias que sólo tienen dos cosas en común, una, ser Argentinos todos, pues nunca un técnico extranjero ha estado al mando de la selección Albiceleste, y dos, que ninguno consiguió salir campeón en ningún certamen disputado.

Actualmente está vigente "la era Sampaoli" el técnico que en el presente mes cumplió un año a cargo de la selección Argentina ha dirigido 10 compromisos, de los cuales ha ganado 5, empatado 3 y perdido 2. Aparentemente son buenos números, pero en realidad no los son, no lo son porque la selección viene de más a menos, ganó sus 2 primeros partidos amistosos frente a Brasil y Singapur; en las eliminatorias para Rusia 2018 empató sus primeros 3 partidos, ante Uruguay, Venezuela y Perú, no logró sellar la clasificación hasta la última fecha donde le ganó a Ecuador; posteriormente tuvo un partido amistoso contra el próximo anfitrión, derrotó 1 a 0 a Rusia, pero esta victoria pronto quedaría en el olvido tras perder 4 a 2 contra Nigeria en el siguiente amistoso, (Nigeria estará en el mismo grupo de Argentina); en sus dos últimos amistosos disputados el mes anterior se midió ante selecciones de mayor peso, derrotó a Italia 2 a 0 (que no irá al mundial) y luego sufrió una fuerte derrota y humillación al caer de manera estrepitosa 6 a 1 antes España.

El entrenador tendrá dos amistosos más antes de su debut en Rusia, se espera que juegue contra Bolivia el 24 de mayo, y el 29 de mayo ya tiene partido confirmado contra Nicaragua, ambos partidos en territorio nacional.

Argentina tendrá su debut en el mundial de Rusia el 16 de junio ante Islandia, su segundo partido será el 21 de junio ante Croacia y cerrará la fase de grupos el 26 de junio ante Nigeria.

Argentina es claramente la favorita a quedar en el primer lugar del grupo y avanzar a la siguiente ronda.