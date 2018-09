Análisis América de Cali 2018-I: Diego Herner

La temprana salida de América en el campeonato local e internacional conlleva a buscar los errores que tuvieron. Lo principal y más notorio fue la fragilidad defensiva con respecto al anterior semestre. No fue el equipo inquebrantable y casi impenetrable que se mostró a finales de 2017 y una de las posibles razones puede ser que a lo largo de la temporada, los centrales titulares Diego Herner y Éder Castañeda casi no pudieron jugar por lesiones.

El zaguero argentino, Diego Herner, fue pieza fundamental para conservar la categoría, demostrando todo su liderazgo y experiencia. Durante el torneo finalización de 2017, disputó 12 encuentros, acumulando 1043 minutos, siendo un pilar en la última línea. Sin embargo, en este año no tuvo la misma continuidad. Cabe recordar que el 20 noviembre del pasado año, mientras se jugaba el partido de la permanencia entre América y Atlético Bucaramanga, el capitán americano tuvo que salir en camilla por un esguince de ligamento colateral medial. Por esa razón y las recaídas que tuvo, tan solo pudo disputar 8 partidos, acumulando 615 minutos.

Respecto a la anterior campaña, Diego Herner no anotó en ningún cotejo, mientras que en el finalización 2017, le anotó a su ex equipo, Independiente Medellín. De la misma manera, en la presente campaña, a pesar de su poca continuidad, realizó una asistencia, cosa que no logró hace seis meses. Debe recordarse que el central de 34 años fue cedido por Independiente Medellín en 2016 para afrontar el Torneo de Ascenso y además, en el mismo año, consiguió el ascenso. Como dato adicional, a lo largo de toda su carrera ha anotado 22 goles y ha pasado por ocho equipos, contando América de Cali.

Desde su arribo a los diablos rojos, ha disputado 85 partidos. Respecto a las tarjetas, en este torneo recibió 2 amonestaciones y 1 expulsión, mientras que el pasado año recibió seis cartulinas amarillas y no fue expulsado. Finalmente, el zaguero Diego Herner, jugador de Independiente Medellín cedido al América, deberá esperar si su contrato es renovado para continuar en la escuadra roja o deberá retornar a su equipo.