Puntuaciones, Envigado - DIM por Liga Águila

Fecha 19 del Todos Contra Todos, el Poderoso llegaba al Parque Estadio con una nómina mixta y ya clasificado como cabeza de serie para las finales de la Liga Águila. El Envigado FC con renovada imagen pero ya eliminado salió a imponer su buen fútbol y venció 2-0 a un Medellín que extrañó más de la cuenta a sus figuras y no pudo recuperarse de los goles de Wilfido de la Rosa y Juan Mosquera.

Aquí las puntuaciones de los jugadores rojos que no dejaron buena impresión en la derrota del Medellín en el Polideportivo Sur por la última fecha del campeonato:

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Andrés Mosquera Marmolejo

5| No fue muy influyente en el juego, no tuvo mucha responsabilidad en los goles pero tampoco realizó grandes atajadas; no logró organizar su defensa.

Gabriel Díaz

4| Aquel juvenil que sorprendía en Millonarios no encuentra su forma en el Medellín, desatenciones, no se engranó bien con su compañero en la zaga y no agrandó en el primer gol del Naranja con lo que Envigado encontró receptor y en el segundo gol, le anticiparon fácil el centro completando una tarde para el olvido.

Julián Lemos

4| Le ganó la inexperiencia, el juvenil del Poderoso estuvo desatento en varias oportunidades, no obstante mostró movimientos y técnica, herramientas para trabajar a futuro. El defensor no se vio respaldado por el resto de la zaga y terminó mal posicionado en varias jugadas, tal como ocurrió cuando perdió la marca de Mosquera previo al gol de Mosquera.

Elvis Mosquera

4| Al ex Envigado le levantaron el centro desde la banda que custodiaba para el gol de De La Rosa, no ofreció mucha salida por su banda mientras que en aspectos aéreos cumplió bien para un partido regular como el del resto del equipo.

Elacio Córdoba

4| Hizo parte de una defensa muy vulnerable, levantaron de su banda el centro para el segundo gol envigadeño. El lateral estuvo mal en el ataque creando opciones más por el desespero que por fútbol mientras que en defensa no destacó ni para bien ni para mal.

Daniel Restrepo

5| | No tuvo a quién respaldar en salida pese a la efectividad en sus pases, ya en defensa le faltó agresividad en el primer gol Naranja. No tuvo un mal partido pero le afectó el funcionamiento general del equipo.

William Parra

5| Muy bien en marca pero no tanto en la salida, le faltó cortar en el primer gol de Envigado y apoyar la salida del Poderoso.

Brayan Angulo

5| Es un talento intermitente, aunque tiene condiciones sigue mostrando que le falta bastante para tener regularidad con su fútbol, se queda en chispazos. Al valluno le faltó más presencia y que el equipo jugara a su ritmo.

Mauricio Gómez

5| Un jugador bastante irregular, tiene chispazos de buen fútbol y en otros momentos se desaparece del partido; salió sustituído en el momento en que se empezaba a hacer importante, el jugador debería tener más minutos en cancha ya que cuando aparece es importante y es justamente la regularidad lo que hay que potenciarle.

Leonardo Castro

6| Puso en apuros la defensa Envigadeña, por momentos tuvo manejo excesivo de la pelota, asociándose poco con sus compañeros y lució algo individualista e inseguro pese a su ya conocida persistencia.

Germán Ezequiel Cano

6| Muy solitario en ataque, el capitán del rojo se vio obligado a intentar la individual en varias ocasiones debido al poco acompañamiento de los demás delanteros y volantes de ataque. La única que tuvo casi la manda a guardar.

Javier Calle

6| Entró al minuto 54 reemplazando a Brayan Angulo siendo el mejor alternante del Rojo, puso dos balones de gol que malograron los atacantes del DIM, le faltó pasar la línea del balón y mayor agresividad para evitar el centro en el segundo gol de Envigado.

Jhon 'Goma' Hernández

4| Ingresó por Daniel Restrepo a los 63 minutos. Puso el empeño que siempre ha tenido, se esforzó; sin embargo el sacrificio físico no bastó, sigue demostrando porqué perdió su puesto en el onc y acusa falta de ritmo.

Juan Fernando Caicedo

5| Reemplazó a Mauricio Gómez en el minuto 76 del juego. Tuvo pocos minutos en cancha en los cuales no jugó mal, sin embargono aportó drásticamente en el juego del Medellín.

El Deportivo Independiente Medellín que jugó con nómina mixta, acusó falta de ritmo y pocas variantes razones de peso para no tener una buena tarde en Envigado, muchos de sus suplentes y reservas fueron inicialistas y mostraron el porqué de su permanencia en el banquillo rojo.

El Medallo fue al sur del Valle de Aburrá con la cabeza puesta en el duelo de este jueves por la vuelta de la Copa Sudamericana frente a Sol de América de Paraguay y en ese orden de ideas lució muy lejano al nivel que lo aseguró la segunda plaza en el Todos Contra Todos.

El Rojo espera cambiar esa imagen frente a los paraguayos y de cara también a los cuartos de final de la liga, en donde abrirá la serie como visitante frente al Junior el fin de semana en Barranquilla, para luego cerrar como local en el Atanasio Girardot.