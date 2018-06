2018 - I en azul y rojo: Leonardo Castro

Google Plus

En septiembre de 2016 Leonardo Castro sufrió una lesión de rodilla que lo marginó de las canchas durante 8 meses aproximadamente, justo cuando atravesaba un gran momento, siendo la revelación del campeón Deportivo Independiente Medellín para recalar en el anonimato de la incapacidad.

El nacido en el Tambo Cauca retornó a las canchas con el Poderoso en mayo de 2017, y aunque no fueron malas sus actuaciones culminó el año con un nivel irregular y siendo parte del equipo que quedó eliminado en segunda fase de la Copa Sudamericana y que no clasificó a las finales del segundo torneo de ese año, y su juego, ese que siempre ha convencido a los técnicos por su esfuerzo en la cancha no le avalaba para llevar al rojo a las finales como otrora, Castro aún cargaba los miedos propios de la recuperación tras una lesión tan grave como la que sufrió.

Para 2018-I, el Poderoso repatrió al ídolo Germán Ezequiel Cano, quien vino al equipo de sus amores en calidad de figura y referente de ataque, por lo cual Castro y Juan Fernando Caicedo debieron pelear un puesto al lado del 'Matador'. En los primeros juegos fue 'Caice' el que trabajó para Cano en la obtención de triunfos importantes, hasta que en las fechas 3 y 4 donde marcó ante Millonarios y Cali el 'Chacho' se fue haciendo un lugar en los XI del entrenador Ismael Rescalvo.

Análisis

El '23' Poderoso confirmó durante la temporada 2018-I el regreso a su mejor nivel, inspirado en el liderazgo de un Germán Cano que en el DIM se juega la vida, formando junto al argentino una de las mejores duplas de ataque del campeonato.

El Medellín tuvo un bache en mitad de torneo, bache al que el delantero caucano no fue ajeno, era un equipo que producía poco en ataque y el goleador de El Tambo lo sufrió en carne propia, ajustando con su escuadra casi un mes sin ganar y lamentando la tempranera eliminación de la Copa Sudamericana.

Con el pasar de los partidos el técnico español Ismael Rescalvo fue encontrando el equipo y ofensivamente el Poderoso se convirtió en una máquina de hacer goles, que tristemente no fue respaldada desde la defensa, y Castro terminó marcando 6 goles y siendo pieza clave en la clasificación del Rojo a cuartos y a las semifinales de la Liga Águila.

Mientras Yairo Moreno se erigía como el jugador que aportaba magia al ataque del DIM, Leonardo Castro seguía haciendo un papel fundamental con Germán Cano en la parte ofensiva, llegaron las finales y Rescalvo probó en Barranquilla a Castro como extremo por derecha, apoyando en recuperación y aprovechando su velocidad para sacar con dinámica el contra ataque del Poderoso, ese invento se mantuvo hasta el final del campeonato y trajo buenos réditos al delantero de 25 años y al equipo que finalmente caería eliminado por penales en semifinales ante el hoy campeón Deportes Tolima.

Para 2018-II, Leonardo Castro espera mantener el nivel que tuvo en la Liga I, continuar aportando al equipo con su entrega y su velocidad así como seguir aumentando su frecuencia goleadora al lado de Germán Ezequiel Cano.

El Poderoso para el próximo torneo estrenará técnico, un estratega que deberá llegar a potenciar el buen nivel ofensivo que dejó Ismael Rescalvo y a corregir los errores defensivos del Decano durante esta primera mitad del año.

El nivel de Leonardo Castro en este primer semestre del año también le ha traído guiños de parte de varios equipos del extranjero, en caso de darse su continuidad en el elenco Rojo el nuevo estratega Poderoso también deberá definir, si sigue potenciando al 'Chacho' como extremo o si lo devuelve al puesto de segundo delantero donde el ex Pereira también ha mostrado goles y muy buenas actuaciones.