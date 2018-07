Millonarios 2018-I: Ayron del Valle

Google Plus

Ayron del Valle, nació en Magangué, Bolívar, hace 29 años y es uno de los jugadores claves del equipo 'embajador' del profesor Miguel Ángel Russo. El delantero ya viene de un proceso de dos años y medio con el club, donde ha logrado posicionarse como el goleador indiscutible del campeonato anterior.

Del Valle debutó con Millonarios el 2 de julio, partido que se jugó frente a Patriotas y marcó su primer gol con la camisa 'albiazul' el 17 de julio, con el que logró la victoria del club por la mínima diferencia frente a Alianza Petrolera.

En lo que va corrido de este año ha jugado como inicialista un total de 25 partidos entre los torneos locales e internacionales y solo ha estado como jugador emergente en una sola oportunidad. En cuanto a goles, el delantero lleva marcados nueve goles: cinco por Liga Águila y cuatro en Copa Libertadores, que tres de ellos fueron marcados al conjunto venezolano Deportivo Lara.

Ayron ha pasado por varios clubes colombianos, como el América de Cali, donde se consagró como el máximo anotador del torneo de ascenso antes de pasar al equipo bogotano. Cabe resaltar las estadísticas que juegan a favor del bolivarense, que durante toda su carrera en el conjunto 'embajador', del Valle ha logrado 49 goles y 94 partidos jugados. "En unos brillé, en otros me costó más, pero ahora me siento muy bien donde estoy" dijo el jugador al periódico El Espectador, refiriéndose a su permanencia o no en Millonarios.

Su último partido jugado por torneo oficial, fue ante Corinthians por Copa Libertadores del semestre anterior. Sin embargo, en la gira estadounidense que está realizando el equipo, Ayron marcó el único gol del conjunto capitalino al minuto 33, en la derrota frente a River Plate. A pesar de la llegada del paraguayo Roberto Ovelar en la temporada anterior, del Valle ha logrado mantener su posición y titularidad en la línea de ataque del conjunto 'embajador', siendo así el delantero indiscutible de Millonarios en 2018.