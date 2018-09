Atlético Nacional recompuso el camino al ganar en Bogotá

Google Plus

En el Estadio Nemecio Camacho El Campín de Bogotá se disputó el partido más atrayente de la jornada, donde Nacional llegaba con la presión de la derrota en casa frente a Tolima y Santa Fe necesitaba agarrar confianza de local. Desde antes del Kick-off se vivía la fiesta en la tribuna, otra vez los colores verdes y rojos juntos cantando desde las gradas.

Los dirigidos por Jorge Almirón entraron con el 4-3-3 definido, presionando alto y tratando de quitarle el balón al rival lo más rápido posible. Santa fe atacó primero, un disparo de media distancia del ex Nacional Arley Rodríguez casi se mete en la portería defendida por Vargas. Después de este remate, el conjunto antioqueño intentó hacer transiciones rápidas, pero con el balón en los pies, sin dividirlo.

Se evidencia fácilmente el cambio de juego que tuvo el quipo verde generado por la ausencia de Macnelly Torres. Ahora Almirón puede jugar a lo que le gusta, sin la presión de tener al barranquillero en la nómina. El juego rápido con el balón, donde poco se conduce horizontalmente en la mitad de la cancha es el ideal, aún más cuando no está el “indio” Ramírez, quien es el más parecido a un número diez clásico.

Luego de una aproximación con un centro enviado desde zona derecha por parte de Lucumí que no pude ser conectado por Lenis, y el mano a mano que le tapó Cristián Vargas a Carmelo Valencia, llegó el gol de Nacional. Una transición rápida sin muchos toques en la mitad, donde los “verdolagas” encontraron a un Santa Fe partido en defensa y Lenis aprovechó esos espacios para habilitar a Dayro, quien de media distancia, y con el tiempo necesario, acomodó el balón en un ángulo imposible para Castellanos.

En el segundo tiempo, aunque no con la misma intensidad que antes, Nacional salió con la misma actitud, a no dejar que el rival dominara el balón ni los acorralara en su campo. Santa Fe estuvo errático todo el partido, los hombres en la mitad del verde paisa supieron aprovechar ese mal momento y dominaron con tranquilidad el sector. Nacional, más que nunca, le apostó a las transiciones, donde siempre tenía espacio con una defensa jugada y desordenada como la capitalina. De hecho, el segundo gol llega por desconcentración en defensa de Santa Fe, un movimiento inteligente de Candelo para no quedar referenciado y el pase magistral del capitán y número 10 que tiene Nacional en defensa.

Fue un partido cómodo para el estilo de juego de Almirón, un encuentro lleno de espacios en defensa que pudieron atacar constante mente los interiores y extremos, el problema es cuando se le para un equipo atrás y debe elaborar para romper líneas, ahí se deja en evidencia la poca capacidad de muchos jugadores en ataque para tomar decisiones asertivas. Los verdes tendrán que consolidar esta victoria el miércoles de local, frente a su gente, contra Patriotas, otra “bestia negra” para Nacional.