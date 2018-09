Millonarios dejó escapar puntos de local otra vez

El conjunto de Miguel Ánguel Russo pasa por una de las peores campañas en condición de local si nos referimos a los últimos años, de 15 puntos que hasta hoy se habían disputado en Bogotá han conseguido solamente 4 puntos, con 4 empates, una derrota y ninguna victoria, la última que habían conseguido como locales por el rentado local fue el 2 de mayo frente a Envigado. Han pasado 4 meses de aquella victoria y la hinchada sigue preguntándose porqué millonarios es tan tímido de local.

'El conjunto embajador' llegaba a este partido con una victoria de visitante frente a Jaguares y un pálido empate contra Santa Fe por Copa Sudamericana. Por su parte el equipo manizalita llegó a Bogotá con una cosecha de grandes resultados y por eso era el líder del torneo al comienzo de la fecha 11.

El partido comenzó muy mal para millonarios porque el equipo no se encontraba concentrado en defensa, gracias a las desatenciones defensivas fue que Diego Peralta anotó al minuto 8 el primer gol del partido, los centrales se quedaron dormidos en un cobró de pelota quieta y el jugador del equipo blanco cabeceo el esfericó sólo y Fariñez no podía hacer nada para evitar el gol. Después del primer gol millonarios se enfocó en el partido, pero no era un trabajo colectivo, era más individual porque para crear una opción clara de gol la pelota tenía que pasar por los pies de Christian Camilo Marrugo, era el único jugador diferente que tenía el equipo bogotano. Al minuto 31 el Once Caldas encontró el segundo gol con el venezolano Marcelino Carreazo, todo estaba cuesta arriba para el 'embajador'. Hasta que en la adición del primer tiempo Gabriel Hauche conseguiría el descuento en el marcador. Este gol le daría aire en la camiseta a los bogotanos para el segundo tiempo. A los cinco minutos del segundo tiempo Andrés Felipe Cadavid anotaría el empate con el que se terminaría el partido.

Millonarios todavía sigue vivo en los tres torneos que está disputando, pero si quiere aspirar a un título tendrá que mejorar su planteamiento jugando en casa, pero lo que más preocupa es el estado en el que se encuentra la zaga defensiva, en los últimos partidos millonarios ha recibido varios goles, cuando fueron lo que le dieron fortaleza a la estrella 15 el año pasado. Hay que mencionar que este es el momento donde más se necesita la seguridad atrás para seguir con vida en Liga, Copa y Sudamericana.