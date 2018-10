Fernando Castro: “Teníamos que ser más agresivos y tener más volumen ofensivo”

Los diablos rojos continúan invictos desde el arribo del estratega Fernando Castro. Tras la paridad ante el cuadro opita, sumó 12 puntos de 15 disputados. Sin embargo, el problema radica en que ha tenido la oportunidad de entrar entre los ocho primeros de la tabla pero lleva una seguidilla de dos empates que le han impedido lograr el objetivo.

Pero cabe resaltar que América tuvo que mover algunos jugadores para este encuentro por necesidad. La ausencia de Alejandro Bernal y Avimiled Rivas por sanción, obligaron al Pecoso recurrir a Larry Vásquez, jugador que no atraviesa su mejor momento futbolístico: “Veníamos jugando con dos volantes de marca de distinta condición de los de hoy. Tuvimos que jugar sin ellos y veníamos actuando de una forma y tuvimos que jugar de otra manera. El cambio de los jugadores hizo ver distinto al equipo. No tuvimos la agresividad en el medio campo característica y había mucha libertad, por eso los contrarios nos pasaban”.

También hizo énfasis en el opaco segundo tiempo de los rojos: “fue otra cosa y la trataré de guardar, no en el bolsillo o en un cofre, sino en mi cabeza y que no salga de ahí porque me multan”.

De la misma manera, Castro no quiso hablar acerca del arbitraje ni culpar la paridad por la expulsión de Mosquera. Pero sí explicó por qué la pena máxima la cobró Fernando Aristeguieta y no Jonathan Pérez: “Siempre termino las prácticas con penales y el sábado Fernando hizo todos. La verdad eso se trabaja, pero también hay que tener en cuenta al arquero, que esta vez mostró condiciones para taparlo”.

A pesar de derrochar tantas oportunidades, Fernando Castro se muestra optimista con respecto a lo que viene: “Trabajaremos, afortunadamente tendremos una semana para hacerlo. Nos faltó definición y el equipo debía tener más volumen ofensivo”, su próxima fecha será de visitantes ante Boyacá Chicó el domingo 7 de octubre a las 5:15 p.m.