Once Caldas pegó primero en la Copa Águila

La Copa Águila llegó a su fase semifinal; la gloria para uno de los 36 equipos del fútbol colombiano está cerca. Ahora Once Caldas en una doble confrontación tendrá que vencer a Millonarios de Bogotá para ir por el trofeo que le fue esquivo en el 2008 cuando La Equidad lo derrotó en la final.

El estadio Palogrande de Manizales fue el escenario para la primera de dos batallas entre ‘albos’ y ‘embajadores’. Nolberto Ararat, árbitro risaraldense, fue el elegido para dirigir el compromiso de este evento anual que entrega un cupo a repechaje de la Copa Libertadores 2019 al club que se consagre como campeón.

Transcurrían las 7:45 de la noche cuando el juego empezó, los visitantes se arrimaron primero pero el local cauto respondía. La afición se empezaba a desesperar por el ritmo lento del encuentro durante los primeros 6 minutos.

Hasta que el gol llegó a los 8 minutos del juego por medio de Eder Ricardo Steer quien aprovechó un error en la defensa rival y concretó el gol que emocionó a los asistentes al encuentro que animaron con sus pancartas, porras y cantos

Once Caldas no quería conformarse con esa anotación y se fue en busca del segundo gol que le daría mayor tranquilidad, sin descuidar la zona defensiva, porque con Christian Marrugo, Ayron Del Valle y Roberto Ovelar los 'embajadores' intentaron conseguir la igualdad que no llegó durante los 45 minutos iniciales, Wuilker Fariñez evitó en este pasaje del encuentro una goleada para los bogotanos.

El primer tiempo fue de los locales, pero lento en múltiples ocasiones lo que generó el bostezo en la tribuna, sin embargo el gol reactivó el ánimo del público, hecho que también motivó al ‘blanco blanco’ a ir con todo por la victoria pero como todos los rivales del equipo de Manizales, el elenco capitalino reforzó su táctica defensiva e intento taponar espacios para evitar otros goles.

La segunda mitad fue más para Millonarios, pero los albiazules no concretaban el tanto del empate. José Cuadrado salvó al Once Caldas de las opciones que tuvo Millonarios, Miguel Russo estaba desesperado en el banco técnico porque su equipo no podía hilvanar y definir las aproximaciones de gol que tuvo.

Así se la pasó el club bogotano en el segundo tiempo, desperdiciando opciones y dejó todo para el partido de vuelta en el estadio el Campín; aunque la desventaja es mínima no se puede confiar ya que un empate clasifica a Once Caldas. Wuilker Fariñez atajó un penal en el minuto 92 a Marcelino Carreazo, luego el árbitro dio el pitazo final que certificó el triunfo 1-0 de los de Manizales.

Ficha técnica

Once Caldas: José Cuadrado; David Gómez, Diego Peralta, Andrés Correa (Geisson Perea min.79), Edwin Velasco; Diego Arias, Juan Rodríguez, Ray Vanegas (Marcelino Carreazo min. 62), Juan Pablo Nieto; Eder Ricardo Steer y César Amaya (Johan Carbonero min.84) DT: Huberth Bodherth.

Millonarios: Wuilker Fariñez; Andrés Cadavid, Janeiler Rivas, Omar Bertel, Jair Palacios; Juan Guillermo Domínguez, César Carillo, Juan Salazar (Oscar Barreto min. 87), Cristian Marrugo (David Macalister Silva min.62); Ayron Del Valle (Gabriel Hauche min. 72) y Roberto Ovelar. DT: Miguel Russo

Goles: Eder Ricardo Steer 1-0 min.8

Árbitro: Nolberto Ararat (Risaralda)

Amonestados: Juan Salazar min.30, Edwin Velasco min. 31, Juan Guilermo Domínguez min. 40, Diego Peralta min. 77

Expulsados: No hubo

Estadio Palogrande (Manizales, Caldas)

Asistencia: 13.000 aficionados.