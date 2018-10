Un doloroso cero a cero en Manizales

El estadio Palogrande, aunque con pocos asistentes por ser lunes laboral, se sentía el ambiente de últimos partidos cuando ya se aproxima la navidad, Hubert Bodhert ha empoderado al club deportivamente hablando.

Once Caldas ha mejorado con relación a esos años tormentosos en los que los hinchas no dormían, pues despertaban con la pesadilla del descenso a cuestas. José Cuadrado ya con más de 4 años en el equipo ha sido fundamental en muchos partidos pues hubo un torneo en el que él fue la figura, por eso fue al mundial, con pergaminos de atajador pese a no jugar un solo minuto, pero esa es otra historia.

La pelota rodó cuando el árbitro Luis Trujillo hizo sonar su silbato, Leones arrancó con velocidad y acercamientos, pero los albos respondieron con altura a su afición ya que las opciones del anfitrión eran más peligrosas.

Israel Alba fue el jugador más incisivo del elenco local con tiros al arco, tiros libres y asistencias pero no se logró concretar la anotación, Arled Cadavid guardameta de Leones tuvo que soportar las arremetidas de sus rivales a su pórtico. Así se fue el primer tiempo en el que no hubo goles pero si mucho ritmo por parte de Once Caldas que volvió a mostrar un fútbol superior pero muchas fallas en definición.

La segunda mitad comenzó con más bríos, ambos equipos se fueron con todo a vulnerar el arco rival, pero la anotación no aparecía y no se pudo romper el cero, la nómina suplente de los albos dejó con el grito de gol en la garganta a sus seguidores. Los locales quedan con 26 puntos y los visitantes con apenas 8 unidades, a una derrota de sellar su caída al torneo de ascenso, a los 94 minutos se acabó el partido y el cero a cero fue el rey de la noche.

Ficha técnica

Once Caldas: Sergio Román; Geisson Perea, Israel Alba, José Moreno, Tomás Clavijo, Luis Sierra, Mauricio Restrepo, Sebastian Guzmán (Juan Pablo Nieto min. 70), Ray Vanegas (Bismark Cordoba min. 74), Marcelino Carreazo y Johan Carbonero (César Amaya min. 62).

Leones: Arled Cadavid; Anderson Ángulo, Jhonatan Marulanda, Edison Restrepo, Diego Sánchez; Jherson Córdoba, Kevin Rendón (Yeison Zabaleta min. 70), Sebastián Gómez, Roger Lemus; Anthony Otero, Jhon Sánchez (Luis Gómez min. 74)

Goles: no hubo

Árbitro: Luis Trujillo

Amonestados: José Moreno min. 20, Jhon Sánchez min. 56, Sebastián Gómez min.73, Luis Sierra min. 81

Expulsados: no hubo

Estadio Palogrande (Manizales, Caldas)