Previa Alianza Petrolera vs Boyacá Chicó: la necesidad de puntos, factor común

Esta tarde, Alianza Petrolera recibirá al Boyacá Chicó en una nueva jornada de la Liga Águila 2018-II. El conjunto dirigido por César Torres necesita levantar cabeza para seguir aspirando por un cupo a los ocho mejores del torneo, objetivo del que se está alejando tras la seguidilla de cinco partidos con derrotas. Su rival enfrenta una lucha por no descender, tema en el que los petroleros también empiezan a mirar, y hasta la última jornada no dará su brazo a torcer.

Alianza Petrolera, a cambiar la cara

Después de estar ocupando los primeros lugares en las primeras jornadas en donde incluso llegó a vencer al campeón actual, Deportes Tolima, el conjunto aurinegro entró en un bache de resultados, que terminó con la salida del entrenador argentino Juan Cruz Real. Ahora, de la mano de César Torres y Sergio Herrera, espera enderezar el camino para no terminar sufriendo este 2018.

Alianza Petrolera no gana desde hace un mes. La última vez que sumó de a tres puntos fue el 4 de septiembre, venciendo 3-2 a Millonarios. A partir de allí sumó cinco derrotas hasta el día de hoy, todos por la mínima diferencia: 1-0 ante Jaguares, y 2-1 ante Bucaramanga, Pasto, Envigado y recientemente ante Atlético Huila.

Sergio Herrera, asistente técnico es consciente de la actualidad del equipo: "No somos magos y no vamos a descubrir que el equipo es fuerte en el aspecto ofensivo, pero con inconvenientes en defensa. Tenemos que mantener la fortaleza en ataque y mejorar en defensa para conseguir los resultados. Tenemos que dejar las cosas negativas atrás y pensar en que podemos salir adelante. Tenemos que estar muy concentrados y no regalar nada. Mientras existan posibilidades, vamos a pelear. Tenemos un gran potencial y tenemos que sacar esto adelante".

El presente de la máquina amarilla no es el mejor, ya que apenas suma 13 unidades en 13 jornadas disputadas. Si bien hacen parte de los equipos con más anotaciones del torneo, con 19 goles a favor, pero se son el club con la peor defensa, con 26 tantos encajados, lo que hace que el duelo en Barrancabermeja sea directamente mirando la tabla del descenso.

Chicó necesita mover sus piezas de la mejor manera

Después de una victoria revitalizante ante América, Boyacá Chicó sigue manteniendo la esperanza de quedarse en la primera división. Aunque no ha sido el mejor semestre, se viene mostrando una mejor versión que la del primer torneo del año. Sin embargo, algunos errores defensivos siguen costando puntos con los que el plantel de Jhon Jaime Gómez estaría un poco más tranquilo.

Chicó acumula 15 puntos en la actual Liga Águila, de los cuales diez los sumó en sus últimas seis presentaciones producto de tres victorias, ante Leones, Tolima y América; y un empate en el clásico boyacense ante Patriotas. En la tabla de promedios, el ajedrezado es penúltimo con 121 puntos y en estos momentos es quien acompaña a Leones de Itagüí en el camino al descenso directo, por lo que le urge conseguir resultados para buscar la salvación en las seis fechas restantes.

En las últimas horas, la dirigencia del equipo boyacense protestó la decisión de la comisión arbitral por designar al antioqueño Wilmar Roldán como encargado de impartir justicia en el encuentro "debido a los reiterados problemas arbitrales tenidos siempre con el Boyacá Chicó y que son de conocimiento público"; y dado que en estos últimos partidos se juega la permanencia, no ve "con buenos ojos su designación".

Los protagonistas

Estas son las nóminas concentradas de ambos equipos:

Alianza Petrolera

Boyacá Chicó