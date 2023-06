Empate sin goles en un determinante encuentro entre Alianza Petrolera y Nacional

En un partido cargado de emoción y expectativa, Alianza Petrolera y Atlético Nacional se enfrentaron en un encuentro clave para definir al finalista del Grupo B de los cuadrangulares semifinales. Con un empate a cero, el encuentro dejó todo abierto para la última fecha y mantuvo a ambos equipos con opciones de avanzar.

El Alianza Petrolera de Hubert Bodhert salía a la cancha con: Jose Luis Chunga; Efrain Navarro, Luciano Ospina, Pedro Franco, Leonardo Saldana, Royscer Colpa, Ruben Manjarres, Jhair Castillo, Edwin Torres, Pablo Bueno y Carlos Pérez. Como alternativas en el banco de suplentes tenía a Pier Grazziani (Arquero), Mateo Rodas, Freddy Flórez, Santiago Orozco, Sebastián Acosta, Harrison Mojica y Steven 'Titi' Rodríguez.

Por su parte, el Atlético Nacional de Paulo Autuori salía así: Harlen Castillo; Edier Ocampo, Christian Zapata, Juan Aguirre, Danovis Banguero, Yerson Candelo, Nelson Deossa, Sebastián Gómez, Nelson Palacios, Jefferson Duque y Dorlan Pabon. En el banco de suplentes era conformado Luis Marquinez (Arquero), Cristian Castro, Jhon Solís, Jader Gentil, Jarlan Barrera, Brahian Palacios y Tomás Ángel.

Momento histórico para 'La Máquina Amarilla'

El ambiente en el estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja fue mágico e histórico. Alianza Petrolera vibraba de emoción con cada acción, y la presentación de artistas locales y las bengalas amarillas dieron inicio a una fiesta futbolística. El onceno aurinegro, liderado por el técnico Hubert Bodhert, había mostrado resultados impresionantes en su proceso, pasando de estar en la lucha por el descenso a estar a un paso de la final.

El partido inició con ataques y defensas intensas desde el primer minuto. Durante los primeros 15 minutos, ambos equipos buscaron abrir el marcador. Al minuto 19, Edwin Torres tuvo una oportunidad clara de gol con un tiro que rozó el travesaño, evitando que los aurinegros se adelantaran en el marcador. Sin embargo, fue al minuto 20 cuando Luis Angulo protagonizó un tremendo remate que fue atajado magistralmente por Harlen 'Chipi Chipi' Castillo, haciendo vibrar las tribunas del estadio.

El segundo tiempo comenzó con intensidad, y tan solo un minuto después, Édier Ocampo de Atlético Nacional fue expulsado por una brusca acción sobre Angulo. A pesar de la superioridad numérica, los aurinegros se encontraron con una sólida defensa del equipo verdolaga, que hizo difícil la tarea de abrir el marcador.

A lo largo del segundo tiempo, hubo emociones en ambos equipos, pero la efectividad frente al arco brilló por su ausencia. El juego se volvió más equilibrado, con pocas oportunidades claras de gol para ambos conjuntos. Los porteros, José Luis Chunga de Alianza Petrolera y Harlen Castillo de Atlético Nacional, fueron los principales protagonistas al realizar importantes intervenciones que evitaron la caída de sus arcos.

Alianza Petrolera buscó otra dinámica y Hubert Bodhert movió al equipo. Salieron Pablo Bueno y Rubén Manjarrés, ingresaron Rodriguez y Orozco. En el minuto 76, parecía que la alegría llegaría para Alianza Petrolera cuando Jhair Castillo anotó de cabeza tras un centro preciso de Torres, pero el gol fue anulado por posición adelantada.

Luego entraron Mojica, Acosta y Freddy Flórez por Jhair Castillo, Torres y Royscer Colpa en Alianza; mientras que en Nacional solamente salió Jefferson Duque e ingresó Brahian Palacio. A pesar de los intentos de ambos equipos, el marcador no se movió y el partido finalizó con un empate sin goles.

La tensión en el estadio alcanzó su punto máximo en el minuto 90+4, cuando el balón se acercó a los pies de Sebastián Gómez. Los hinchas verdolagas contuvieron la respiración, esperando que su líder pudiera definir con precisión y llevar a su equipo al triunfo. Sin embargo, la fortuna no estuvo de su lado y su disparo se desvió, fallando la oportunidad de marcar el gol decisivo.

Para destacar: Luis Angulo, el talentoso juvenil de Alianza Petrolera, se convirtió en una de las figuras destacadas del partido. A pesar de no poder disputar el mundial sub20 con la selección Colombia, Angulo demostró su valía en el terreno de juego y se ganó las miradas de propios y extraños. Con su despliegue y habilidad, se convirtió en un jugador clave para su equipo en este emocionante encuentro.

Luis Miguel Angulo, con su actuación destacada, ha demostrado que es un jugador prometedor y una pieza fundamental en el esquema de Alianza Petrolera. Su habilidad, velocidad y regate lo convierten en un jugador a tener en cuenta en futuros compromisos. Sin duda, su talento seguirá generando expectativas y despertando el interés de los aficionados al fútbol.

A pesar de que finalmente no logró marcar el gol anhelado, el desempeño de Angulo dejó en claro su potencial y el talento que posee. Su actuación destacada en este encuentro no pasó desapercibida y seguramente seguirá ganando protagonismo en el panorama del fútbol colombiano.

Con este resultado, Alianza Petrolera se mantiene líder del Grupo B, empatado en puntos con Atlético Nacional. Sin embargo, los aurinegros tienen la ventaja de contar con una mejor diferencia de gol. El próximo desafío de Alianza Petrolera será como visitante ante Águilas Doradas de Rionegro, un equipo que ya no tiene posibilidades de avanzar. Por su parte, Atlético Nacional recibirá en casa al Deportivo Pasto, un equipo que aún tiene opciones matemáticas de avanzar.

"Nosotros a Rionegro tenemos que irnos a jugarlo todo, aquí lo único que sirve es ganar, y tenemos el equipo", Declaró Hubert Bodhert luego del encuentro.

El partido dejó una sensación de incertidumbre y expectativa para el desenlace del Grupo B. Ambos equipos lucharán con determinación en la última fecha para asegurar su lugar en la gran final del torneo. La emoción está asegurada y los fanáticos esperan ansiosos presenciar los desafíos que se avecinan.

"El fútbol ya no se gana de nombre, el escudo no te va a dar a ganar el partido, ahora se te complica más. Ahora hay muchas cosas en contra que se te van. Siempre tendemos a ser "favoritos" a rivales, al entorno, pero, no somos culpables de ello, hay que jugarlos", declaró Harlen Castillo, portero de los verdolagas.