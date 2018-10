Historial parejo entre Rionegro Águilas y América de Cali

La suerte parece no estarle acompañando al trece veces campeón. Los aires y el entorno escarlata parecen estar nuevamente con un aura pesada. La hinchada no encuentra razones y es que no saben si la culpa es de los directivos, jugadores o ambas opciones. Sin embargo, para este encuentro ante Rionegro (que se disputará hoy a las 16:00h en el estadio sanfernandino), el historial es bastante equilibrado.

Antecedentes

Como se menciona anteriormente, este encuentro está muy parejo. Se han visto la cara en cinco ocasiones. Dos veces en 2011 donde ambos obtuvieron una victoria y luego se dio la larga espera de cinco años mientras América estuvo en segunda categoría para así, luego de ascender, obtener como resultado un empate, una victoria y una derrota. En total, los diablos rojos se han quedado con dos encuentros, un empate y cayeron en dos ocasiones.

En cuanto a goles, se han dado 8 anotaciones: 4 a favor de las águilas doradas y 4 de los rojos. No hay resultados abultados, siempre se han destacado por dejar resultados bastante disputados. El promedio goleador por partido que prometen es de 1,6 goles por partido.

La actualidad

Por parte del América se completa más de un mes sin conocer la victoria. La última vez que saborearon los tres puntos fue frente a Deportivo Pasto el 15 de septiembre del año presente. Las cinco jornadas posteriores se dividen en 2 empates y 3 derrotas. El Pecoso Castro a pesar de todo el esfuerzo (por el cual es característico) que le imprime a cada entreno y partido, los errores y desajustes de los jugadores sumado con las carencias deportivas que tienen son notorias. Por el momento, se encuentran ocupando la décima tercera posición de la tabla a 8 puntos del octavo y cuatro jornadas más por disputarse.

Del otro lado, Rionegro viene de caer 1-3 ante Atlético Nacional y momentáneamente se clasifica a las finales del fútbol profesional colombiano. En sus últimos cinco partidos vienen con una racha bastante intermitente. Han ganado dos encuentros, empatado uno y caído en otros dos.

Cabe resaltar que se enfrentarán viejos conocidos. En las aguilas se encuentran militando Camilo Ayala, ex capitán del América y Jhonny Vásquez, ambos partícipes del retorno a la máxima categoría

Este duelo para las aspiraciones escarlatas es de vital importancia si quiere seguir aspirando con clasificar a los playoffs. Disputando el partido de mañana, le quedarían tres más y su próximo rival será Junior en el estadio Metropolitano.