Análisis VAVEL, América de Cali 2018-II: Brayan Angulo 

El volante ofensivo de 25 años, Brayan Angulo, nacido en Cali, no hace parte de la actualidad del América. En este momento está integrado en el Pafos FC, equipo de Chipre. La decisión que tomó en aquel momento, Angulo dijo que era por: “disfrutar de jugar fútbol por fuera del país”, le aseguró al diario El País.

Ha pasado por múltiples clubes en Colombia. Su debut fue en el Deportivo Cali en el 2011, luego pasó por equipos como: Cortuluá, Rionegro Águilas, Independiente Medellín (dos veces), Deportivo Pasto, América de Cali (en dos ocasiones) y Pafos FC, su primer conjunto por fuera del país.

¿Cómo fue su rendimiento?

Solo estuvo presente en tres partidos. Disputó 235 minutos y en ellos alcanzó a hacer un gol, además no recibió ninguna tarjeta. Si se compara con los números que tuvo en el torneo finalización de 2017, donde apareció en 13 ocasiones y solo jugó 486 minutos, en los cuales consiguió 1 asistencia, por lo menos puede verse un rendimiento superior.

A pesar de portar el dorsal 10, no pudo hacerle la referencia que este número significa. Este debe ser quien cree las jugadas en ataque, el que pueda dirigirlos y ser la conexión entre los volantes de primera línea y los delanteros. Algo que en los papeles suena fácil y el ejemplo más simple de que no lo es, justamente se remonta a Brayan Angulo.

Su juego, en ocasiones, empezó a ser monótono e impreciso, carente de ideas y regates innecesarios. La velocidad sumada con la sorpresa nunca hizo parte de su libreto. Lastimosamente, mientras estuvo en la B y logró el ascenso, fue un jugador diferente. A lo mejor, el aumento de la exigencia hizo connotar sus falencias técnicas. Además de eso, en repetidas ocasiones tuvo rumores de salidas hacia otros conjuntos.

No hay mucho qué analizar sobre la temporada en la que no estuvo el volante Brayan Angulo. Tuvo una salida prematura a inicios de la liga y el mal momento que atravesaba no lo hacía un pilar fundamental del equipo rojo.