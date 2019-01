Germán Ezequiel Cano: "acá soy feliz"

El delantero argentino Germán Ezequiel Cano volvió a la sede rural Raúl Giraldo en el oriente antioqueño para entrenar con sus compañeros por primera vez en el año. De paso, en conferencia de prensa dio sus impresiones tras confirmarse su continuidad en el equipo Rojo.

El "Matador" reconoció la gran labor de las partes para confirmar su presencia con el DIM "De las dos partes hubo un gran esfuerzo y se pudo llegar a un acuerdo y estoy muy contento de seguir perteneciendo a la institución"

El delantero describió las situaciones que no permitían confirmar la noticia acotando que "Fueron momentos en los que no se podía llegar a un acuerdo económico, obviamente entendíamos la parte del Medellín pero Medellín también entendía nuestra parte", mostrando que también fueron acercamientos muy bien pensados tratado de beneficiar a ambas partes.

El nacido en Ezeiza no perdió el ritmo de competencia pese a no realizar la pretemporada completa con el cuadro Poderoso pues se preparó en Argentina durante "más de 16 días con un profesional personalizado que ha entrenado a muchas estrellas argentinas que juegan en Europa, me siento muy bien y lo único que me falta es estar con los compañeros y acoplarme también a los nuevos refuerzos que han llegado"

Cano explicó el porqué esperó hasta el último momento cerrar el trato con el Decano "Uno pone muchas cosas en la balanza, no solamente el dinero como por ahí la gente piensa y primero está mi familia, por eso sigo perteneciendo a Medellín, y también la hinchada hizo parte de esto y siempre voy a estar agradecido con la hinchada y con la institución que tanto quiero"

Además no ocultó su sentimiento por seguir vistiendo los colores azul y rojo del Deportivo Independiente Medellín "Yo acá soy felíz, siempre lo he manifestado, estoy en mi casa, con la gente que quiero, todo el mundo me respalda y eso para mi es muy importante y yo se que en otro lado es muy dificil conseguirlo"

El ariete destacó el grupo que tiene el DIM para afrontar los objetivos comentando que "Acá todos tiramos para el mismo lado, es un grupo sumamente bueno que quiere pelear cosas grandes, tenemos el campeonato y la Copa Libertadores y eso hace que aún me motive más". Además resaltó la importancia de "mantener la base y apuntarle al campeonato como siempre lo supimos hacer"

El "9" que viste la camiseta "14" tiene presente el buen año que tuvo el equipo la temporada pasada llegando a semifinal y a la final del 2018, sin embargo mira con claridad los objetivos del Rojo para el presente año "Le apuntamos a corto plazo salir campeón con el equipo, poder entrar en fase de grupos de libertadores, tenemos los jugadores adecuados para poder hacerlo"

En lo personal el "Matador" dejó claro que sigue al asecho del récord histórico de José Vicente Grecco "Quedar en la historia grande de esta institución y ser el goleador máximo de una historia de más de 100 años para mi sería muy gratificante y espero poder cumplirlo"

Finalmente Germán Ezequiel Cano se refirió a los por menores del contrato, comentando que "Es por un año, con una cláusula de rescisión en junio pero hemos optado por firmar el año completo, sin embargo la idea mía y de mi familia es poder seguir el año completo aquí"

Cano no ocultó que tuvo ofertas menores desde lo económico: "Hay muchos equipos, incluso del fútbol colombiano que me ofrecían mucho más dinero de lo que podía ganar acá en Medellín. La lealtad ante todo, ustedes saben, al igual que la gente y la hinchada que a mi el dinero no me modifica absolutamente en nada", concluyó el delantero argentino.

Durante el resto de la semana el ídolo del Poderoso espera ponerse al día respecto a la pretemporada y la planificación respectiva de los retos del 2019 que sus compañeros y cuerpo técnico vienen adelantando desde los primeros días del año y así poder ser titular este viernes 25 de enero cuando el DIM visite a Patriotas en el estadio La Independencia de Tunja a las 19:45 horas.