Jorge Luis Pinto: "Wuilker y Juan David van a estar en el clásico"

Este viernes 15 de marzo en horas de la mañana en la sede deportiva de Arrayanes como es costumbre, Millonarios abrió sus puertas a los medios de comunicación para la rueda de prensa semanal por parte de jugadores y el técnico de la institución. En esta ocasión acompañaron a Jorge Luis Pinto, el autor del gol del triunfo el miércoles contra Fortaleza, Omar Bertel y el volante quien también fue titular aquella jornada Stiven Vega.

Parte de tranquilidad

Lo primero que dejó en claro Jorge Luis Pinto fue que ya la gestión con la Federación Venezolana de Fútbol estaba adelantada en cuanto a las facilidades mutuas para contar con los servicios del arquero Wuilker Faríñez para el clásico contra Independiente Santa Fe: “Él va a estar, Venezuela juega jueves y domingo, el lunes esta libre, por lo que he hablado con Dudamel (Rafael). Creo que no hay problema, nosotros les colaboramos enviándolo dos días antes, creo que no va a haber problema”.

Acerca de no tener acción el fin de semana en el clásico capitalino que fue aplazado por concierto en el estadio El Campín, Pinto declaró que es una decisión la cual les viene en buen momento: “Nos sirvió para recuperar a Duque (Jhon) mejor, a Macalister (David) mejor y a Juan David Pérez que seguramente va a estar desde el partido contra Pasto”.

Entre otras el técnico azul también se mostró satisfecho por la iniciativa del estadio propio de Millonarios, el acompañamiento de la hinchada y el rendimiento en lo que va del campeonato que tiene a su equipo en la parte alta de las tablas de Liga y Copa.

Un gol para el recuerdo

Omar Bertel cumplió esta semana el sueño de todo canterano hincha del club, logrando un gol al último minuto de visitante y con cancha llena para lograr tres puntos el miércoles pasado frente a Fortaleza: “Muy contento por el gol del día miércoles, el profe no me impide que pase al ataque, siempre me pide que me llene de confianza, yo fui extremo en un comienzo y eso me facilito definir”.

El lateral nacido en Montelíbano (Córdoba) destacó la inteligencia del experimentado volante Christian Marrugo para poder anotar: “La jugada salió de repente, yo le marque la jugada, la leyó muy bien y me hizo el pase”.

Canterano de experiencia

A pesar de ser uno de los más jóvenes en el plantel, Stiven Vega es sin lugar a dudas es uno de los jugadores más experimentados entre los de la cantera azul dado que ya lleva casi cuatro años desde su debut con la plantilla profesional de Millonarios, con un paso en el Valledupar de la segunda división: “Muy cómodo, contento y adaptándome a las posiciones que me toque, aprendiendo de mis compañeros y el profesor, me he sentido bien físicamente”, destacó el volante quien además ha sabido jugar de lateral y hasta de defensa central.

En cuanto a la experiencia y la competencia con sus compañeros de medio campo afirmó: “Agradezco las enseñanzas de cada uno, del profe, de Duque, Jaramillo y de Carrillo trata uno de aprenderles porque tienen trayectoria más larga”, complementando con las habilidades que quiere fortalecer acorde a las de sus compañeros: “De Duque la fortaleza en los duelos, Carrillo como pisa el área y la pegada”.

Millonarios volverá a ver acción el próximo miércoles 20 de marzo en el estadio Manuel Calle Lombana de la ciudad de Villavicencio, cuando por la fecha 3 del grupo C en Copa Colombia visite a Llaneros.