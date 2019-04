Octavio Zambrano: "Mi futuro no solo está supeditado en decisiones, no voy a claudicar"

Independiente Medellín enfrentó al Once Caldas de Manizales en su casa, partido importante para poder recomponer el camino en la tabla y seguir con la ilusión de meterse en el grupo de los ocho, pero al final, como en partidos anteriores, el resultado se le escapó de las manos en los últimos minutos.

El empate al final tuvo un sabor de derrota entre los hinchas fieles que fueron a ver a su equipo aún con la lluvia que caía sobre la ciudad, y es que el sabor agrío queda plasmado no solo porque se iba ganando y jugando de buena manera en el primer tiempo, sino porque además le empataron el partido teniendo un jugador demás en cancha. Errores en los cambios fueron los que sentenciaron el empate en el Atanasio. Ésto fue lo que dijo el técnico ecuatoriano al mando del rojo en rueda de prensa:

"No todos los jugadores que entraron, entraron mal, porque Macías hizo un muy buen trabajo y Echavarría en el corto tiempo que estuvo también hizo un buen trabajo. Quizá Parra no estuvo en buen nivel, no fue un buen partido para él, eso hay que admitirlo, pero tengo que defenderlo a él porque es un jugador mío y tampoco le puedo echar a él la culpa de esto, porque esto es del equipo y no es la primera vez que nosotros teniendo un resultado ya conseguido lo dejamos escapar".

Habló de la causa por la cuál su equipo no es capaz de mantener un resultado a favor, cosa que se ha visto en los últimos encuentros en los cuáles también se les han escapado puntos valiosos que lo hunden en la tabla: "Esto es de una actitud mental que no nos deja superar la ansiedad que tenemos cuando deberíamos estar de lo más tranquilos, el ansioso debería ser el rival, no nosotros".

Se refirió a su futuro en el equipo luego de los resultados negativos que ha obtenido en los últimos encuentros: "Mi futuro está supeditado no solamente en resultados sino también en decisiones que uno no controla, será lo que será, yo pienso que acá si bien este es un resultado negativo y ciertamente las cosas se ponen difíciles no es imposible para nosotros todavía ingresar a los ocho, y claudicar no lo voy a hacer".

Le preguntaron sobre la falta de líder que tiene el Medellín dentro de la cancha, y esto dijo: "En el crecimiento de un jugador y el convencimiento que pueda tener de hacerse cargo de un partido, es una cosa que en algún momento llegará para nuestros jugadores, hoy por hoy no lo tenemos, porque no podemos resolver el hecho de que el equipo contrario tenga un jugador menos y nosotros con un jugador más no podemos circular el balón, divertirnos y jugar con la ansiedad del rival, en nuestro caso es todo lo contrario, los ansiosos somos nosotros".

Y es que no es la primera vez que le sucede esto al equipo del ecuatoriano en el campeonato, recordamos el partido contra el Cúcuta en donde se iba ganando el partido y al final se lo empatan, también en el último partido ante Millonarios en donde no se va por encima del marcador pero aún así no se sabe equilibrar el ataque con la defensa, esto dijo el técnico al respecto: "No es la primera vez que nos sucede, nos ha costado mucho mantener un resultado, hemos estado adelante del marcador más de una vez y no logramos resolver ese tema".

En un momento de la rueda de prensa le preguntaron sobre las decisiones que él considera han sido factores determinantes y que hayan sido considerados como errores por parte del cuerpo técnico y esto dijo: "Tengo que asumir la responsabilidad por haber escogido quizás dentro de la nomina jugadores que no nos han respondido al nivel que yo esperaba. En el transcurso de nuestra pretemporada que no fue la mejor, no pudimos dilucidar quienes serían nuestros jugadores, contratamos un par de jugadores que ya no están con nosotros por temas disciplinarios, y esas fueron decisiones mías entonces yo tomó total responsabilidad en esas decisiones".

Por último resaltó con convencimiento que su equipo va a entrar al grupo de los ocho clasificados, aún con los últimos resultados que ha conseguido está convencido en que logrará la hazaña, esto fue lo que dijo exactamente: "Yo pienso que nosotros sí podemos alcanzar la clasificación, porque si nosotros hemos perdido puntos de local tenemos que conseguirlos ahora de visitante, esto no se acaba hasta que se acaba. Yo sé los jugadores que tengo y nosotros hemos estado en estas situaciones anteriormente y yo no voy a darle a nadie ni un ápice de duda de que este equipo va a clasificar porque va a clasificar, yo me he comprometido a eso".

El próximo reto del cuadro rojo será ante Pasto en la altura de Ipiales, partido decisivo para las pretensiones del equipo y el positivo pensamiento de su director técnico, que seguramente si no logra la hazaña no estará al frente del barco rojo en el próximo semestre.