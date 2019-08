Puntuaciones en Independiente Medellín tras la derrota frtente a Deportivo Cali

Un Deportivo Independiente Medellín inflado por sus últimos triunfos llegó a Cali decidido a llevarse cuando menos un punto y desde el principio manejó la pelota, presionó en el medio campo y se paró muy bien tácticamente, pese a no poder encontrar al goleador Germán Cano por la férrea marca Azucarera, el Poderoso metía susto en el tercer y cuarto tercio en el primer tiempo mientras el Cali por ratos reaccionaba y hacía lo propio en la defensa del DIM.

Finalmente fue un partido de deleite para el aficionado, ambos rivales dejaron todo en la cancha, presionaron y marcaron con vehemencia en el medio campo además de la solidez defensiva de ambos. Incluso fue tanta la paridad que solamente el error en marca al último minuto en la defensa del DIM fue lo único que pudo generar una diferencia entre el Deportivo Cali y el Medellín que por su juego debió llevarse mejor rédito de su visita al estadio del conjunto Azucarero.

A continuación la puntuación de los jugadores del Poderoso que si bien no lograron cumplir el objetivo de sumar en Cali si mostraron seguir consolidando el juego de repliegue en defensa y criterio en la salida que viene trabajando su entrenador Alexis Mendoza:

David González: 8/10

No fue muy exigido por los caleños, pero se mostró seguro en el arco cuando las ocasiones ameritaban. No tuvo responsabilidad en el gol del Azucarero.

Jesús David Murillo: 7/10

Muy buen partido del central ex Patriotas, desde la banda derecha cumplió con su deber principal que era defender, apoyó el ataque de Didier Delgado y solo erró en algunos pases que pudieron permitir mayor dominio de la pelota para su equipo.

Héctor Urrego: 6/10

Como nos tiene acostumbrados, hizo un buen partido opacado por un error traducido en gol. Pese a su buena actuación, habilitar los delanteros caleños jugando fuera de la línea defensiva en el último minuto fue el génesis del único desorden de la defensa Roja que aprovecho muy bien el Cali.

Andrés Cadavid: 8/10

Líder neto en la defensa, a su lado hay confianza para Urrego y Murillo pese a sus inseguridades, no da una bola por perdida. Solamente erró en dos jugadas que salió a presionar y el hueco que dejó generó peligro sobre el arco de David González sin embargo tuvo un partido correcto en la capital del Valle.

Jhonatan Marulanda: 8/10

Se sigue consolidando en el once titular, jugó un excelente partido en marca y apoyando en la salida al mediocampo del DIM. Pese a estar en una banda contraria a su perfil el ex Leones dejó una excelente actuación. Final y tristemente, en los últimos minutos Cali sumó muchos hombres en el ataque y particularmente a Marulanda le hicieron un 2-1 que no logró controlar.

Juan Carlos Díaz: 8/10

El juvenil no deja dudas del buen trabajo en divisiones inferiores, no hizo extrañar al titular Adrián Arregui y al igual que en Bogotá con Millonarios fue un gran acompañante para Didier Moreno en la parte táctica y en el juego de toque para dar salida al equipo Rojo. Su salida dejó un vacío en el medio que no logró superar el DIM y ayudó al Cali a acercarse al gol con superioridad numérica.

Didier Moreno: 8/10

El volante se muestra volviendo a su mejor nivel, corrió todo el partido, defendió muy bien y dio salida clara a su equipo. A su vez, fue un líder para Juan Carlos Díaz y entre ambos hicieron un gran trabajo físico y un tándem que no dejó pensar a Cabrera y Palavecino encargados del armado en el Cali. Lució muy solo en el medio cuando salió Díaz.

Andrés Ricaurte: 7/10

El "10" jugó muy claro, se asoció con los volantes de primera línea y con los extremos, generó peligro con sus movimientos y pases. Pese a su gran juego, se desdibujó en el partido tras la salida de Juan Carlos Díaz, justo en esos últimos minutos donde debió haber brindado confianza con la pelota a su equipo. Por corregir tiene las decisiones en el último cuarto, en donde erró cuando por buscar un pase cuando pedía disparar, máxime cuando se sabe de su buena pegada; estas jugadas siempre terminaron en pases erráticos que no pudieron surtir al goleador Germán Cano.

Didier Delgado: 8/10

Peleó todo el partido y metió en apuros siempre al costado izquierdo del Cali tanto en defensa como en medio campo. Debió contenerse un poco en su lucha para evitar la tarjeta amarilla, sin embargo fue de los mas incisivos del DIM. Lastimosamente al minuto 76 se resintió y debió salir por el juvenil Edwin Mosquera.

Déinner Quiñónes: 7/10

El extremo por ratos lució perdido, sin embargo es un jugador que siempre debe estar en el DIM, pues cuando agarra la pelota es un peligro latente para el rival. Sus mejores momentos fueron cuando vino al medio a ayudar a Ricaurte en la generación y en la fabricación de faltas en los últimos minutos para buscar chances en la pelota quieta que al final fueron desperdiciadas.

Germán Ezequiel Cano: 7/10

El capitán y goleador histórico luchó entre la férrea marca del Cali, ante la ausencia de balones claros para intentar marcar bajó a asociarse con Ricaurte y destrabar los bloqueos Azucareros en el medio con cambios de frente y apertura por las bandas. Es un jugador que lee muy bien el juego.

Edwin Mosquera: 7/10

El canterano entró al minuto 60 por el resentimiento de Delgado en una de sus piernas, con él Medellín buscaba un contragolpe veloz, pero esto no se dio puesto que los cambios ofensivos del Cali obligaron al medio Rojo a replegarse, dejando a los delanteros sin muchas chances de recibir balones. Pese a esto, fue incisivo, intento juntarse con Cano y Ricaurte, producto de eso casi logra marcar desde fuera del área.

Larry Angulo: 6/10

Entró al minuto 76 por Juan Carlos Díaz, cambio errático de Alexis Mendoza pues Angulo no generó apoyo en la marca que capitaneaba Didier Moreno y esto permitió que el ataque del Cali tuviera superioridad numérica sobre la defensa del DIM que vivió dificultades tras su entrada. Además, el volante se mostró errático en la tenencia de balón donde no dio salida claro al Rojo, lo que da muestra que aún no está listo futbolísticamente luego de una lesión de la que apenas volvió hace poco.

Diego Herazo: 6/10

Entró al minuto 90 por Déinner Quiñónes, un cambio que podría ser interpretado como defensivo ya que Alexis Mendoza renunció a su bien ponderada contra para buscar con un hombre alto pelear desde lo físico en defensa y apoyar el cerrojo que plantó el DIM en los últimos minutos; pero contrario a eso Herazo entró perdido tácticamente, no ayudó en marca y el DIM perdió aún más tenencia de balón en los últimos minutos y el Cali aprovechó para acercarse y finalmente conseguir el gol agónico del triunfo.

El Poderoso pese a su orden táctico y a su criterio ofensivo no logró traer un resultado positivo de la capital del Valle del Cauca. Ahora le espera una semana en la que sin salir de Antioquia deberá buscar un triunfo ante un renovado Rionegro Águilas el jueves 22 de agosto a las 18 horas para luego encarar el clásico Montañero frente Atlético Nacional el domingo 25 de agosto a las 17 horas.