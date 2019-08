Patricio Cucchi: “Nunca me voy a bajonear porque no está en mis principios” 

Como bien se sabe, la metodología de juego del profesor Juan Carlos Osorio implica tener una nómina amplia en nombres y en calidad, además de jugadores versátiles dispuestos a jugar en una o varias posiciones; la rotación nominal y posicional divide en gran parte a la hinchada y hay quienes prefieren que se tenga una nómina base competitiva y por otra parte los que defienden este método de rotación. Sin embargo, está discusión no existe en los propios protagonistas de la historia; los jugadores, por su parte están de acuerdo con que sea así. "Todos sabemos de la rotación del profe y estamos todos de acuerdo, yo en lo personal estoy tranquilo apoyando desde el lugar que me toque, (...) hay que tirar todos para adelante (...) todos enfocados en eso y apoyando desde donde se nos necesite".

Ante esta polifuncionalidad del club paisa, Patricio manifestó que no tendría problema entrar en ese plan de rotación si fuese necesario con tal de sumar minutos: "He jugado de extremo, por detrás del centro delantero, (...) también he sido acompañante del 9, he jugado de 9 (su posición habitual) y he estado como volante en otros equipos. Uno trata de desenvolverse en todas las posiciones que lo necesiten y yo voy a estar dispuesto a jugar donde me sea necesario" Cabe resaltar que en su posición natural juega el también argentino Hernán Barcos. desde la llegada de Cucchi a Nacional, el pirata lleva solo 2 goles en 7 partidos, ambos fueron contra Santa Fe en la Copa Colombia. "Sabía que en mi posición tengo un 9 con muchísima experiencia y muchísima trayectoria como Hernán, sabía que estaba dentro de las posibilidades y me gustó ese desafío".

Confianza y sana competencia

La sana competencia entre el ex Gremio y Patricio es notable y es reiterativo cuando se le pregunta por su tiempo de juego. "Voy a trabajar siempre al máximo, nunca me voy a bajonear porque no está en mis principios" además de esto, el ex Gimnasia de Mendoza confía en las capacidades de su equipo y en el trabajo que vienen haciendo sus compañeros tanto en ataque como en defensa. Es sabido que en el módulo de Osorio sus deportistas están más volcados al ataque y que en ocasiones esta estrategia puede ser contraproducente y caer en jugadas riesgosas, el delantero resaltó la labor de sus compañeros en la parte de atrás: "Al poner tanta gente en ataque se queda un poco descuidado atrás, pero nosotros tenemos grandes defensores".

Desde lo personal, Cucchi está tranquilo y contento con su primera experiencia en un club de primera división y más allá de que sea también el primero por fuera de su país, prefiere disfrutar de este momento junto a su familia: "Estoy en una gran institución, (...) estoy disfrutando un montón lo que estoy viviendo, no solo yo, mi familia también (...) La verdad es un sueño que siempre quise, es la primera vez que me toca estar en un plantel de primera división"

A sus 26 años, Patricio ha estado en 4 equipos previos al Atlético Nacional, si bien son equipos de las divisiones menores de Argentina sus 44 goles y sus buenas cualidades en ataque hacen que la hinchada verdolaga quiera verlo por más tiempo dentro del terreno y apreciar mucho más de lo que tiene por aportar