Alexis García: “Sabemos de los que somos capaces y esperamos demostrarlo”

Y eso lo sabe muy bien el equipo 'asegurador', en especial su timonel Alexis García, quien tiene entre ceja y ceja la disputa del Torneo I Liga Betplay. Esto lo denota en la siguiente declaración:

“Yo creo que el equipo se reforzó bien. Hay jugadores competitivos. Hemos hecho lo que yo creo que necesitaba la institución: recuperar la filosofía. Una filosofía que se había perdido. Yo creo que ya se siente y el equipo lo ha demostrado en la cancha.”

El entrenador chocoano sabe que es necesario darle un nuevo rumbo a sus dirigidos debido a malas actuaciones del cuadro de la capital del país en las últimas temporadas a pesar de ciertas excepciones como fue el Torneo II del 2018 en el que obtuvo el récord de conseguir 21 puntos de 21 posibles. Situación que deja muy en claro el director técnico: “El objetivo principal es el protagonismo. Yo me había ido siete años de la Equidad y no lo había visto protagonista en esos siete años sino solo un semestre. Espero recuperar eso que teníamos de estar siempre disputando cosas importantes.”

No hay nada mejor que sentirse en casa, es un estado lógico y natural del ser humano. Algo que hace hincapié el 'profe' García: “Equidad es mi casa. Yo la ayudé a crear ladrillo a ladrillo. Esta sede no existía; el equipo estaba en la B, jugaba el Olaya. Era su máximo objetivo. Logramos torcer para un buen camino los objetivos y los propósitos, y creo que desde ahí el equipo se volvió de la A con pantalón largo y listo para verle la cara a cualquiera.”

La escuadra verde capitalina no se conforma solamente con tener una actuación destacada en el rentado local, sino también lograr el sueño de pelear un torneo internacional. Motivo que ratifica el estratega: “Si claro, ese es nuestro objetivo grande. Esperamos volver. Ahora con lo que se hizo el año pasado no hubo oportunidad, pero esperamos poder volver allí a tener un torneo que nos brinde la posibilidad de mostrarnos internacionalmente de nuevo.”

Y si se pondera la táctica y estrategia como principales mecanismos de juego no se puede dejar a un lado la indumentaria que se usará en cada estadio para plasmar un juego vistoso como la nueva camiseta. “Preciosos. Me encantan. En este equipo he tenido la fortuna de participar de casi todo y es de mi entero gusto” dijo la cabeza técnica de La Equidad Seguros FC.

Otra pieza fundamental en el equipo es el uruguayo Matías Mier, quien respondió lo siguiente cuando fue consultado por el trabajo previo al inicio de la liga: “La verdad es el trabajo día a día que nosotros vemos con el profe eso es lo que nos mantiene más tranquilos aún porque uno no se puede guiar por el resultado de un partido amistoso. Estamos haciendo un gran trabajo, físicamente estamos muy bien y preparados para lo que se viene que es Junior en Barranquilla; hacer un buen papel empezando la liga”.

Por último, el ex Junior de Barranquilla habló sobre su actualidad en el futbol colombiano: “Son expectativas muy grandes. La verdad, cumplo tres años en Colombia, eso quiere decir que me amañé. La verdad me siento muy feliz acá. Es una liga muy competitiva que le puede dar a un jugador tanto colombiano como extranjero un trampolín y un salto para ir a jugar a otra liga y no desentonar. Espero disfrutar los seis meses que me quedan acá en Equidad, que es mi casa, me siento en casa; y tratar de hacer un buen papel para pelear cosas importantes”.