Alfredo Arias: “Estoy muy conforme con el equipo, hemos merecido más de lo que tenemos”

El director técnico uruguayo mantiene el enfoque en los celestes, luego de ganar por 2-0 frente Alianza Petrolera en el Estadio Monumental de Palmaseca con goles de Jhon Vázquez y Andrés Balanta que volvía a entrar desde el banco, pero esta vez con la certeza de ser el anotador que le dio tranquilidad al equipo azucarero que desde el minuto 38 ya se encontraba con 10 jugadores, sin embargo, pudieron resolver y terminar el partido de la mejor manera.

Alfredo Arias comentó sobre las repetitivas expulsiones que han sufrido desde el regreso del futbol profesional colombiano y como los ha perjudicado en el desarrollo de cada partido. “Ya no alcanza con aconsejar y hablar, nos tenemos que poner serios en ese aspecto, ser responsables. Lo peor de eso es lo que desgasta al equipo para el siguiente partido. Tengo que reconocer que estamos cometiendo el error de hacernos expulsar con expulsiones que no deben pasar y espero que no vuelvan a pasar”. Aclaró el entrenador uruguayo que para el partido contra Jaguares tendrá que cargar con la expulsión del extremo izquierdo Déiber Caicedo, quien se perderá dos jornadas.

Deportivo Cali tendrá nuevamente a disposición a Andrés Colorado, quien venía de pagar una fecha de sanción, tras la expulsión contra Cúcuta Deportivo. Así mismo, estará disponible Carlos Lizarazo, después de que le dieran un descanso, tras una fatiga muscular. Para ello, el técnico verdiblanco sabe de la dificultad que caracteriza la capital cordobesa y espera cambiar el once inicial con jugadores que tengan la capacidad de jugar en dichos climas. “Una de las cosas para intentar jugar asociadamente es tener paciencia; lo contrario a tener paciencia es precipitarse y tratar de llegar muy rápido al arco rival, y de esa manera tenemos que desarrollar un juego mucho más directo, que es el que no realmente entrenamos, creo que el equipo sigue avanzando poco a poco en el camino, consolidándose y convenciéndose de lo que debemos hacer, lo dije la semana pasada y antes, estoy muy conforme con el equipo, creo que hemos merecido más de lo que tenemos, pero lógicamente en el fútbol no se merece, sino que se consigue”.

Por su parte, Andrés Balanta habló sobre la unión del equipo, la poca participación que ha tenido en los partidos al no ser titular, además de lo que se habló tras no celebrar el gol frente a Alianza Petrolera. “En el tema anímico y psicológico, el equipo viene muy bien. Por temas de fútbol, hay detalles pequeños que nos hacen costar los partidos. En lo personal, quiero aclarar que se dicen muchas especulaciones por no celebrar el gol, no hay inconvenientes con nadie, pero no estaba pasando por una buena semana tanto futbolística como personalmente y el gol fue un desahogo y hace que la confianza se suba”. Expresó el jugador azucarero que a pesar de no tener regularidad sigue comprometido en realizar una gran campaña y ser importante en el equipo.

De esta manera, Deportivo Cali espera visitar el Estadio Municipal de Montería, un campo donde acumula tres derrotas consecutivas en las que recibió cinco goles y solo anotó dos.