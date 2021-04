Previa Millonarios vs Deportes Tolima: tres puntos necesarios para permanecer en los ocho

Millonarios viene de caer contra América de Cali en un juego frente a un rival directo en la lucha por la clasificación. Los embajadores se habían adelantado en el marcador con gol de Diego Abadía, pero los escarlatas consiguieron la remontada en los minutos finales del partido que acabó con la derrota 2-1.

Por otro lado, el equipo pijao viene de ganar 2-1 contra Atlético Nacional con tantos de Sergio Mosquera y Gustavo Ramírez. Con esa victoria, Deportes Tolima se posiciona como colíder de la liga junto al equipo paisa.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras en 'El Campín' fue el 17 de abril de 2019, cuando el equipo pijao se impuso 1-2 de visitante. Millonarios no gana de local frente a Deportes Tolima desde el 2017 en una victoria 3-0 al inicio del torneo apertura de ese año.

Los 'embajadores' buscarán levantar cabeza

Tras caer en un partido de vital importancia, el equipo bogotano buscará tres puntos claves para mantenerse en los primeros puestos de la tabla. Los embajadores marchan en la séptima posición con 26 puntos sumados. Además, Millonarios tiene la ventaja de que es muy fuerte jugando como local en 'El Campín', pues ha sufrido sólo cuatro derrotas en sus últimos 20 partidos oficiales en todas las competencias.

Sin embargo, Millonarios buscará también romper la mala racha de 4 años y 6 partidos sin poder ganarle al Deportes Tolima. Entre los jugadores destacados, el atacante Cristian Arango es el más efectivo de los embajadores con seis goles y dos asistencias esta temporada.

El entrenador Alberto Gamero tendrá algunas novedades en su nómina de hoy. Por un lado, tiene las ausencias de juadores importantes como Fernando Uribe, David Macalister Silva y Fredy Guarín. Además, el lateral derecho Elvis Perlaza pagará fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Sin embargo, contará con el regreso del defensa Juan Pablo Vargas tras su convocatoria en la Selección de Costa Rica.

Lista de convocados

Los ‘pijaos’ quieren ir por el liderato

Tolima viene con una gran campaña esta temporada, y en su último partido le ganó al líder de la liga. Ahora, la victoria en territorio bogotano le daría la oportunidad de ubicarse como único líder, a la espera de los resultados de los otros en la parte más alta de la tabla. El equipo pijao se ubica en la segunda posición con 28 puntos, y es colíder junto a Nacional y Cali por apenas algunos goles de diferencia.

En el equipo tolimense seguramente se destacará el atacante Jaminton Campaz quien suma tres goles en esta temporada, aunque ya acumula tres partidos sin anotar.

El director técnico Hernán Torres contará con varias novedades en la lista de convocados. Respecto al último partido contra Nacional, regresan a la nómina Leider Riascos, Leyvin Balanta y Jefferson Martínez, mientras que no estarán William Cuesta, Sergio Mosquera y Yohandry Orozco.

Lista de convocados

Posibles formaciones

Millonarios: Juan Moreno; Stiven Vega, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Omar Bertel; Kliver Moreno, Juan Camilo García; Emerson Rodríguez, Daniel Ruiz, Cristian Arango; Diego Abadía. D.T.: Alberto Gamero.

Deportes Tolima: Álvaro Montero; Anderson Angulo, Julián Quiñones, Leyvin Balanta; John Narváez, Juan David Ríos, William Parra, Jeison Angulo; Andrey Estupiñán, José Ortiz, Jaminton Campaz. D.T.: Hernán Torres.

Equipo arbitral

Central: John Hinestroza – Chocó

Asistente No. 1: Cristian de la Cruz – Nariño

Asistente No. 2: Fabián Orozco – Arauca

Emergente: Juan C. Vaca – Bogotá

Árbitro VAR: Gustavo Murillo – Chocó

Asistente VAR: Leonard Mosquera – Antioquia

Observador VAR: Pedro Bello – Bogotá

Millonarios y Deportes Tolima jugarán a las 8:10 p.m. en el Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’, partido válido por la Fecha 17 de la Liga BetPlay 2021-I.