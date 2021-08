Alfredo Arias: "No tengo nada que poner de excusa, el culpable soy yo"

El profesor Alfredo Arias habló de lo que fue un nuevo partido sin conocer la victoria para el equipo azucarero y se refirió al mal planteamiento que tuvo desde el principio: “Cuando un técnico tiene que hacer a los 27 minutos un cambio seguramente el error fue mío, pensé un partido con Robles y él no tiene la culpa, pero en ese equivocarnos y equivocarnos que podía ir a peor y yo pensaba que podíamos recuperarnos y bueno fue error mío seguramente en el planteamiento”.

Sobre los errores en su defensa el director técnico comentó: “Hoy nos hicimos dos goles, porque uno en contra cuando no había ninguno de ellos para empujarla y el segundo desde todo punto de vista tiene errores”, además agregó sobre el juego: “No jugamos bien, jugamos apurados, la perdida nos hizo jugar emocionalmente mal, no tengo nada para poner de excusa, cuando el equipo juega mal el culpable soy yo”.

“No siempre el hombre de más te garantiza ganar, si protagonizamos, si fuimos, pero el rival juega, es un buen equipo, es un buen técnico y cuando anotamos el empate se corta la luz, el rival aprovecha para rearmarse, para descansar, pero ese análisis queda en la nada si nosotros hubiésemos defendido mejor y hubiésemos jugado mejor”, volvió a recalcar: “Mis jugadores hacen todo lo que pueden, entregan todo, pero no estamos jugando bien y eso es responsabilidad mía”.

“Yo trataba de jugar cuando jugaba, yo no trato de jugar, los partidos se dan así, esto no es ajedrez donde usted mueve esta pieza acá y se queda quieta, los rivales también se mueven, no es tan así, el equipo no jugó bien, pero jugar yo no juego”, eso respondió el profesor Alfredo Arias en su última pregunta donde al parecer no le gusto mucho.

Finalmente el estratega uruguayo asumió que fue tal vez su último partido con el Deportivo Cali y después de terminada la conferencia de prensa fuera de cámaras les comunicó a los que estaban en la sala de prensa: “Un gusto haberlos conocido, no me quedo donde no me quieren”. El director técnico del equipo azucarero se reunirá con la junta directiva del equipo verdiblanco para definir su futuro y el de la institución caleña.