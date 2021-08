Alberto Gamero: "A pesar de que no se pudo ganar hubo cosas importantes"

El pasado miércoles 18 de agosto, Millonarios empató a un gol con Alianza Petrolera en Bogotá y quedó eliminado de la Copa Betplay 2021 tras haber perdido en Barrancabermeja uno por cero. El equipo de Gamero nunca estuvo cómodo en la cancha, donde careció de ideas y no logró remontar la serie para jugar los octavos de final de la Copa.

Tras una nueva eliminación del equipo embajador, Alberto Gamero, acompañado del defensor central Andrés Llinás dieron sus impresiones acerca del compromiso.

Por su parte Alberto Gamero intenta ver los puntos positivos que dejo el partido, Millonarios busco el gol durante los 90 minutos, pero la anotación de Alianza complico mucho más la situación para el equipo albiazul, que aunque siempre intento ir hacia delante, nunca lo hizo con claridad: "A pesar de que no se pudo ganar hubo cosas importantes, si no estoy mal nos llegaron una vez en el primer tiempo y una en el segundo. No se pudo, no queríamos quedar eliminados pero el fútbol es así, no tengo que recriminarle nada a los muchachos, hicieron un gran esfuerzo", dijo Gamero.

El técnico de Millonarios resalta el compromiso de su equipo que buscó la clasificación en todo momento, sin embargo reconoce que el resultado fue adverso a pesar del esfuerzo de sus jugadores: "Duele con el rival que sea, Millonarios tiene que salir a buscar los torneos. Repito: hoy se empató un partido con un Millonarios que puso ganas y que por momentos nos equivocamos como todos los equipos se equivoca, siempre he dicho que en el fútbol hay tres resultados y hoy nos tocó un resultado adverso. Vamos a seguir trabajando".

El equipo después del gol de Alianza tomó la postura de tirar centros al área rival como única opción, y si bien por esa vía llegó el empate, nunca fue lo suficientemente claro para generar mayor peligro en el arco del rival, Gamero aclaró este suceso: "Lo que nos quedaba era tirar centros, no fuimos precisos, jugamos la mayor parte del partido con los centrales en mitad de cancha. Hay partidos que nos van a salir las cosas y hay partidos que no, como hoy".

Por su parte Andrés Llinás manifestó su frustración al ver que el rival estaba controlado y se encuentra con un gol que al final le da la clasificación: "Estos partidos duelen, más por la forma que se da. Ellos estaban bien controlados, siempre tuvimos la posesión del balón, son los goles y los partidos que duelen".

Por último, el zaguero de Millonarios resalta el hecho de que su equipo siempre debe jugar finales y pelear los títulos, sin embargo aun queda la Liga donde el embajador tiene mucho camino por recorrer, por lo que deberá levantar cabeza después de esta eliminación: "las eliminaciones siempre van a doler, en Millonarios uno siempre tiene la idea de pelear finales. No son momentos fáciles y ahora toca levantar cabeza", finalizó Llinás.