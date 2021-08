Con doblete de Ángelo Rodríguez, Cali remontó y derrotó a Alianza Petrolera

Deportivo Cali llegaba a la ciudad de Barrancabermeja con la urgencia de regresar a Cali con los tres puntos, pues tan solo han conseguido una victoria en las primeras cinco fechas y un sector de la hincha ya parece estar muy molesta con la dirección técnica de Alfredo Arias y algunos de los jugadores que aún no demuestran con buen fútbol, la razón por la cual han sido tenidos en cuenta para ser parte de los once inicialistas. Ángelo Rodríguez es uno de los jugadores que han sido señalados de no estar a la altura que amerita estar en un club como el Deportivo Cali, pero hoy la hinchada reconoce que fue determinante para lograr la victoria.

Desde el primer tiempo el Cali intentaba llegar al arco rival y lo hacia por medio de sus dos delanteros puntas, Harold Preciado y Ángelo Rodríguez, quienes fueron los seleccionados por Alfredo Arias para ser los referentes en el ataque y que fueran los encargados de las anotaciones.

El Cali intentaba llegar al arco rival gracias a la fuerza de Ángelo y la manera de cubrir el balón en juego aéreo o filtrado entre líneas y a ras de piso, pero que era detenido por parte de los defensas aurinegros, quienes en más de una ocasión lo hicieron por medio de faltas o doble marcación. Desde el primer tiempo se podía ver que Ángelo frente a la defensa rival, cuando de fuerza se trataba.

La ventaja de fuerza que ya había demostrado Ángelo frente a sus rivales fue vital para que en la segunda parte del partido el Cali saliera con todo su poder ofensivo, entraran a la cancha Teo, Gastón, intentar empatar el partido y seguir de largo por la victoria. Y así fue.

Los azucareros lograron igualar el marcador gracias a gol de Ángelo Rodríguez luego de asistencia del recién ingresado Teófilo Gutierrez, anotación en la que el delantero sanandresano dio una demostración de como se debe aguantar la marca, cubrir el balón y tener agilidad para rematar al arco. Fue una jugada que desconcertó a los defensas petroleros y que en cámaras quedó registrado la manera en la que fueron a reclamarle al árbitro central, una supuesta mano o falta del delantero.

Con esta motivación, los dirigidos por Arias se hicieron dueños de las acciones de peligro y tomaron con mucha más firmeza las riendas del partido. Los ataques continuaron gracias a las asociaciones de los recién ingresados Gastón y Teófilo, junto a Preciado y a Ángelo. Se presagiaba una nueva anotación de los caleños, tan solo era cuestión de paciencia y de minutos. Y así fue, luego de paredes por el costado derecho del Cali, hasta llegar al área de los petroleros Ángelo volvió a ser el encargado de finalizar una muy buena jugada, tras asistencia corta de Preciado y poner al Deportivo Cali arriba en el marcador tres goles a dos.

A pesar de estar arriba en el marcador y de ser los dueños del balón Deportivo Cali quería seguir de largo en el marcador, pero no contaron con una jugada que cambió por completo el panorama del partido, Harold Preciado vio la tarjeta roja tras jugada fuerte y restaban aproximadamente quince minutos para la finalización del juego. Con esta nueva situación, los dirigidos por Arias tendrían que cambiar su sistema de juego, lograr aguantar la ventaja para salir victoriosos de Barrancabermeja. Los papeles de los jugadores se ajustaron a la nueva realidad del partido y todos debían aportar como grupo, Ángelo lo entendió y contribuyó en el sistema defensivo.

Con el pitazo final, la alegría de los jugadores caleños era visible y no era para menos, después de varios días pesados y cargados de críticas por parte de la prensa local y de un sector de la hinchada azucarera, la victoria y los goles, especialmente para Ángelo Rodríguez cayeron como anillo al dedo.