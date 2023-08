Fabián Viáfara, seguridad y ataque en la banda derecha del 'cardenal'

Independiente Santa Fe volvió a sumar de a tres puntos en la Liga BetPlay, importante en lo anímico después de caer en Copa BetPlay frente a Deportivo Cali. En esta ocasión ganó por la mínima diferencia 1-0 al Independiente Medellín en el Estadio ‘El Campin’.

Santa Fe se encuentra en tercera posición de la tabla con seis puntos. El próximo partido será con Deportivo Pasto de visitante, donde el equipo cardenal deberá seguir afianzándose y ajustando su idea de juego.

La figura: Fabián Viáfara

Desde que el lateral caleño llegó al equipo ha sido uno de los jugadores más regulares de los leones, muchas veces destacado en los partidos sin ser reconocido como figura como ocurrió en este juego frente a el equipo paisa.

Específicamente en este partido frente a Independiente Medellín cumplió con labores defensivas y ofensivas, a pesar de que Santa Fe tuvo un partido sobresaliente o no tan brillante, Viáfara le dio al equipo movilidad, buscó espacios y a la hora defender fue una muralla frente al rival. Hace varios semestres el equipo cardenal no se veía tan cómodo y seguro con un lateral diestro. Frente a Medellín, Dairon Mosquera cometió un error que casi cuesta los tres puntos pero ahí estuvo Viafara para salvar a su compañero y sacar el balón de la raya. Dairon que no ha tenido un buen año con los leones; frente a esto Viáfara declaró post partido: “La salvada se cuenta como un gol porque muchas veces solo nos damos cuenta de quien anota y no de quién los evita”.

Con Independiente Santa Fe, Fabián Viáfara ha jugado 27 partidos y ha marcado un gol, en su mayoría ha sido titular, respecto a datos en el juego; obtuvo 22 pases, 49 toques y ganó cuatro duelos individuales. Partidos como estos donde sobresalen más las individualidades que el trabajo en conjunto es importante contar con jugadores capaces de ‘echarse el equipo al hombro’ como se dice coloquialmente, características que definen al jugador caleño, lidera, anima a la hinchada, es aguerrido, limpio cuando ataca y defiende, sus compañeros ya lo ven como conexión a la hora de comenzar una jugada, sube hasta el área rival a apoyar y atacar, se devuelve a defender el área del equipo cardenal, esta en todos lados.

Viáfara se mostró cómodo y contento con Independiente Santa Fe: “Acá en Santa Fe me abrieron las puertas, me han dado amor y cariño, por eso he dado los mejores frutos”, declaró el lateral derecho post partido, con la seguridad que quiere transmitir al resto del equipo.