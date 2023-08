Alfredo Arias: "La historia del DIM nos obliga a no especular"

El presente del Deportivo Independiente Medellín tiene contenta a la afición y a los integrantes del plantel. A las tres victorias seguidas en Liga se le suma la posibilidad de retomar el liderato del campeonato esta noche, cuando visite a Águilas Doradas en suelo rionegrero.

Alfredo Arias, estratega del cuadro paisa, hizo un análisis en rueda de prensa de todos los puntos que comprometen el momento actual del DIM y de su próximo rival, que también aspira a subirse a lo más alto de la tabla de posición.

Águilas, un rival de peso

"Águilas Doradas es un equipo que lo ha hecho muy bien en sus últimos procesos, viene en una continuidad. Es un equipo que repite varios jugadores de las pasadas temporadas y ha hecho buenas elecciones de sus cuerpos técnicos, eso lo hace un equipo a respetar.

No podemos ir a especular a ninguna cancha, porque nos lo obliga la conformación de este club. Cuando a un equipo le dicen el Poderoso de la Montaña, cuando tiene tanta hinchada y ha batido récords de gente que va a los estadios, uno se debe a eso y tiene una obligación de protagonismo".

Sobre Orejuela y Varela

"Lo han hecho bien cuando han jugado. Seguramente todavía están en la fase de seguir adquiriendo cosas y tenemos que estar atentos a cómo responden a las cargas, porque ambos venían de inactividad.

Después de mucho tiempo Orejuela hizo un partido completo y lo hizo muy bien. Varela me ha sorprendido porque a los del sur nos cuesta la altura, pero él dice que se siente bien.

Respecto al presente del DIM

"Ganando siempre es más fácil trabajar la siguiente semana, tanto por la tranquilidad como por la confianza. Ahora bien, he aprendido que lo que más fracasa es el éxito, porque eso nos adormece y nos hace pensar que todo está bien. Acá no todo está bien, hay cosas que tenemos que corregir como ser más regulares manteniendo la intensidad del fútbol".

Tenemos que estar muy atentos porque es un campeonato muy duro y parejo. Debemos mantener el hambre de ganar.

Cúcuta, rival en cuartos de Copa

"La única obligación que tenemos es con nuestro propio escudo, nuestra propia historia y con la gente que es hincha del Medellín y lo hace un equipo grande. Tenemos que salir a ganar todos los partidos y todas las competencias.

A nosotros nos costó mucho ganarle a Junior acá y Cúcuta lo eliminó haciéndole cuatro goles. Esto no tiene que ver con que el equipo esté jugando en la A o en la B, nosotros somos Independiente Medellín y tenemos que salir a ganar el partido".

Cerrar la llave en casa

"Ha cambiado mucho lo de visitante y local, eso tiene que ver con el juego, la globalización del conocimiento que hace que todos los equipos aprendan a conocer a sus rivales. Uno ansía terminar de local porque cuenta con el apoyo de su público, pero no es algo que tenga una relación directa con ganar o perder".

¿Medellín juega bien?

"Cuando uno entrena algo y lo lleva a cabo en el partido, ese equipo juega bien; lo demás es un tema de gustos. Contra América nosotros jugamos bien, no igual que los otros partidos, pero lo entrenamos así.

Las palabras nos condenan a veces a los técnicos, porque estamos haciendo declaraciones públicamente todos los días, y si yo digo que me gusta que mis equipos ataquen, después de eso lo toman como que si mi equipo no lo hizo, jugó mal. Pero, es que el juego nos da situaciones y rivales que hacen que no siempre podamos jugar igual".

Jugadores en el departamento médico

"Ricaurte, Ibargüen y Pardo ya están trabajando muy cerca de lo que hacen sus compañeros. Están haciendo todo el proceso para una óptima recuperación y que cuando estén bien nos aporten".

El partido se disputará a las 8:30 p.m. en el estadio Alberto Grisales de la ciudad de Rionegro. De ganar, el DIM volvería al liderato de la Liga, puesto que actualmente ocupa Atlético Nacional con 14 unidades.