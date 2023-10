Hubert Bodhert: "El equipo se entregó al máximo"

Independiente Santa Fe quedó eliminado de la Copa BetPlay 2023 tras perder 0-2 ante Deportivo Pereira en el Estadio Hernán Ramírez Villegas de la capital de Risaralda. Hubert Bodhert, entrenador cardenal se refirió en la rueda de prensa posterior al partido al que es su primer fracaso con la institución.

Bodhert lamentó que no se hubiese marcado los goles cuando se generaron las oportunidades: “el equipo hizo lo que tenía que hacer actitudinalmente, futbolísticamente y el fútbol se gana con goles. No tuvimos la fortuna, se generó lo suficiente, el equipo se entregó al máximo y ya son situaciones que no se pueden controlar”, puntualizó.

Pese a la derrota y eliminación, Bodhert se mostró optimista para lo que resta en la Liga BetPlay Dimayor. Al respecto manifestó: “hay seguridad en el grupo y nos quedan muchas cosas por pelear, así que me parece que es un buen inicio para lo que se viene y el momento futbolístico que le vi equipo me gustó mucho y es algo que necesitábamos para rematar la liga. Hoy no estamos más en Copa, pero creo que ha sacado provecho de todo esto y veo crecimientos en el equipo”.

Con respecto al gol en contra recibido en el primer tiempo, Hubert Bodhert aseguró que, “el gol que recibimos que nos haya pesado; nos ha pesado más nosotros no convertirlo. Hicimos todas las variantes posibles, arriesgamos todo lo que teníamos que arriesgar y generamos los suficiente para emparejar las cargas y no tuvimos hoy la fortuna, pero yo valoro y exalto el trabajo de estos muchachos”.

El entrenador santafereño hizo mucho énfasis en que sus dirigidos tuvieron un buen desempeño en lo futbolístico, lo cual constituye un factor importante para afrontar lo que viene en liga.

Santa Fe enfrentará a Águilas Doradas en el Estadio Nemesio Camacho “El Campín” de Bogotá el próximo sábado a las 8:20 p.m. por la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2023-II.