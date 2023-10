Declaraciones tras el juego entre Univerdidad de Chile e Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe se despidió demasiado rápido de la actual edición de la Copa Libertadores femenina, pues se esperaba que fuera protagonista y era uno de los favoritos al título tras estar en la Copa como el campeón de Colombia, Natalia Gaitán dejó sus impresiones sobre la temprana eliminación de las leonas: "Se acaba muy rápido, se acaba mucho más pronto de lo que hubiéramos querido, de lo que teníamos como objetivo, como ambición, el primer paso era pasar, pero pues hoy desafortunadamente no pudimos concretar arriba y después en una acción aislada sabíamos de lo que podía hacer la U de Chile, es su fuerte, nos descuidamos y al final quedamos por fuera".

Natalia Gaitán es una de las jugadoras más experimentadas del plantel capitalino y justamente dejó sus impresiones sobre cómo afrontar esta dolorosa eliminación: "Es difícil, hay que sentirlo, hace parte de nuestro deporte, hace parte del alto rendimiento, un día ganas, un día pierdes, un días estas arriba, otro abajo, entonces esto te ayuda a madurar, a aprender, espero que las jugadoras más jóvenes tengan esa valentía para seguir adelante, para seguir entrenando más duro y que en un futuro ellas sean las protagonistas de esto".

La experimentada jugadora de 32 años; Natalia Gaitán, volvió al país luego de su amplio recorrido por el mundo, tras jugar en México, España entre otros países y dejó sus impresiones sobre lo que fue volver al país y encontrarse con caras conocidas: "Me dejó cosas muy bonitas, volver a compartir camerino con Lía (Liana Salazar) con Gabi (Gabriela Huertas) que las conozco, que iniciamos cuándo éramos niñas, 13, 14 años y ahora compartir cancha fue maravilloso, conocer jugadoras que están empezando, que tienen todo un mundo por delante, que tienen toda la ilusión de ganar y pues compartir con ellas".

Universidad de Chile se clasificó a la siguiente instancia, pero Santa Fe no se la puso fácil y solo pudo marcar gol, el entrenador de las leonas chilenas dio sus impresiones sobre lo que fue el compromiso y que hay que mejorar: "Las sensaciones son positivas por clasificar primeros del grupo, si somos autocríticos de que no fue un buen partido, no pudimos poseer la pelota tanto como queríamos y desarrollar el fútbol que nos caracteriza, también hay que considerar el gran rival que es Santa Fe, que en gran parte nos sometió en el partido".