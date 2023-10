Reacciones de Universitario y Santa Fe luego de la segunda jornada por Copa Libertadores

Independiente Santa Fe Femenino que busca la clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores Femenina ante su hinchada, se prepara para no perder el impulso que tienen luego de los dos encuentros que han disputado en el estadio Metropolitano de Techo ante el Club Olimpia, donde perdió, y ante Universitario de Perú, donde fue contundente y goleó.

Cabe recordar que la tabla de posiciones en este momento del grupo B se encuentra de la siguiente manera:

1. Universidad de Chile: 6 puntos

2. Olimpia: 3 puntos

3. Santa Fe: 3 puntos

4. Universitario: 0 puntos

Independiente Santa Fe pierde la segunda casilla a pesar de tener mayor diferencia de goles, debido a que el primer ítem de desempate es el juego directo, el cual perdió ante Olimpia.

Hoy las leonas enfrentarán al líder de la tabla Universidad de Chile, en busca de su clasificación, es por esto que referentes como Kelly Ibargüen y Daniela Garavito hablaron respecto a las dos fechas jugadas y lo que se espera ante Universidad de Chile.

"Creo que fueron los puntos que necesitábamos, fue un buen resultado, esperamos sacar también otro resultado bueno contra Universidad de Chile. Universitario dejó jugar más, Olimpia se tiraba mucho, pegaba mucho, pero el partido contra Olimpia fue como una "cachetadita" para poder despertar y se obtuvo el resultado que queríamos", comentó Kelly Ibargüen.

Por su parte Daniela Garavito habló sobre su primer gol, "sigo celebrando el gol, era lo que quería porque no se me había dado en la liga, precisamente feliz por el rendimiento pero siempre me faltaba esta cereza, pero se me pudo dar y en una Libertadores, el gol es algo que venía trabajando hace mucho tiempo".

En cuanto a su rendimiento personal Garavito comentó, "pensé en mí, porque estaba esa preocupación de no poder participar, porque me dio apendicitis, me recuperé tres días antes que iniciara la Copa, fue esa fuerza mental y física para estar acá".

El mensaje por parte de las primeras campeonas a la hinchada: "el mensaje a la hinchada que aunque las cosas no estén fáciles en santa fe para nosotros es importante que nos acompañen. Somos un grupo responsable, nos divertimos pero con mucha responsabilidad porque estamos representando a una hinchada", finalizó Daniela.

Otro de los protagonistas en zona mixta luego del encuentro entre Santa Fe y Universitario fue el profesor John Tierradentro, director técnico del equipo peruano, que busca el milagro de la clasificación ante Olimpia en la ciudad de Cali.

"Las conclusiones como lo he dicho, estamos tristes porque no fue el partido donde el equipo jugó bien, veníamos de un mejor partido ante Universidad de Chile, ante Santa Fe lucimos un poquito desordenados, en ningún momento hubo cohesión en el grupo, fuimos muy errados a la hora de tocar la pelota y Santa fe nos marcó diferencia sobre todo en el primer tiempo, en el segundo ya tratamos de tomar más la pelota, pero el resultado muestra lo que fue el partido", comentó el técnico quien fue el encargado de hablar con los medios luego de la derrota.

Sobre la posibilidad de clasificar a la siguiente fase Tierradentro puntualizó, "hay que conversar con las chicas, levantarlas, eso es lo más importante ahora, sé que la parte emocional les ha pegado duro, ahora yo hablaba, parece mentira pero supuestamente tenemos posibilidades matemáticas por temas de goles y todo eso, vamos a levantarlas, el fútbol es así, hay que dar la cara cuando perdemos, hay que ponernos al frente y de pronto estemos hablando de otra cosa cuando estemos en Cali, se puede hacer un partido diferente, pueden pasar otras cosa en los otros, así que vamos hacer todo lo posible para que ellas mejoren".

Terminada la jornada de hoy, se conocerán los primeros equipos clasificados a la siguiente fase de la Copa Libertadores Femenina, el sueño de todas.