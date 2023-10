Richard Ríos: "Estoy feliz de cumplir un sueño mio y de mi familia"

Por estos días, la Selección Colombia anda concentrándose en tierras antioqueñas, aprovechando las condiciones climáticas que pueden ayudar a asimilar mejor las dificultades que pueden presentarse en el partido del próximo martes en eliminatorias frente a Ecuador en Quito.

Richard Ríos, nacido en Vegachí, Antioquia hace 23 años, es uno de los talentos con mayor proyección en nuestro país, y como se sabe, tiene una historia particular, pues empezó jugando fútbol sala y luego de irse a Brasil, pasó a jugar al fútbol... Pasó del 5 vs 5 al 11 vs 11, de la madera al césped, de los coliseos a los estadios.

Un debut soñado con los pies en la tierra

El volante, que milita actualmente en el Palmeiras, se mostró contento por haber materializado el sueño de debutar con la Selección Colombia: "Estoy feliz por hacer el debut oficial, por cumplir un sueño mío y de mi familia".

También comentó cómo ha sido la convivencia con los demás integrantes del plantel siendo uno de los nuevos: "El mes pasado en la primera convocatoria me acogieron de la mejor forma, me apoyaron bastante y estuvieron siempre dándome consejos".

Además de lo que había conversado con Néstor Lorenzo previo a su debut: "El profe quería lo mismo que venía haciendo, sabíamos que era un partido frente a un durísimo rival; veníamos haciendo las cosas bien y por ahí dos desatenciones nos costaron... Me llamó para entrar, hacerlo bien, no tener nervios y jugar al fútbol que es lo que sé hacer", añadiendo que "Estamos aquí preparándonos de la mejor forma para ir a Quito y mostrar nuestro juego".

Un factor clave en estos para estos juegos es la intensidad, y Richard Ríos lo tiene muy claro: "Siempre se va a sentir una intensidad diferente al estar en la selección, sabemos que no es lo mismo que estar en un club, que la camisa pesa bastante, jugar a las 3:30 en Barranquilla no es fácil y más contra un rival como ese".

Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Acerca de la adaptación a las condiciones de cada país en la que vaya a jugar la selección comentó: "No nos debemos sentir cómodos en ningún clima, porque toca viajar y nos tocará adaptarnos a cualquier clima, no solo nosotros sino todas las selecciones, entonces no hemos hablado mucho de eso, hemos hablado más de prepararnos nosotros y enfrentar al rival en la forma que hemos venido trabajando".

Richard Ríos también habló sobre el trabajo junto a sus compañeros en la misma zona del campo: "Somos jugadores que tenemos claro lo que debemos hacer, por eso cada uno cuando entra hace las cosas de la mejor forma, sea Barrios (Wilmar), Matheus (Uribe), en mi caso que ya entré o sea Kevin (Castaño), sabemos que vamos a hacer lo que nos pide el entrenador".

También comentó sobre lo que Colombia debe hacer para conseguir los tres puntos en Quito: "Toca salir a jugar, proponer nuestro juego, no escondernos, hacer lo que hemos venido trabajando y hacer las cosas como una familia".

Por último, habló acerca de si hay forma de comparar la forma de entrenar con Abel Ferreira en Palmeiras con la de Néstor Lorenzo en la selección: "No hay comparación, todos son diferentes así como los jugadores, entonces hay mucho aprendizaje y lo estoy aprovechando bastante".