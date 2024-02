Teófilo Gutiérrez ya hace varios días se puso a disposición del profesor Alberto Suárez, pero aún debe esperar por su debut, el barranquillero debía algunas fechas de sanción del torneo anterior al servicio del Deportivo Cali y lo más seguro es que tenga minutos cuando los heroicos reciban a Boca Juniors de Cali en el Jaime Morón León.

El entrenador vallecaucano había reconocido en entrevista con el canal Win Sports, que la dupla Marrugo-Teo podrían coincidir en el esquema que el desea implementar, sin embargo, este junte podría hacerse esperar un poco.

La lesión del volante Christian Marrugo podría aligerar el debut del barranquillero con la casaca auriverde, entre viernes y sábado, Teo será probado para conocer si puede ser inicialista ante Boca Juniors de Cali el próximo domingo.

El Real Cartagena obtuvo este miércoles un empate sin goles, en condición de visitante ante Llaneros FC, punto que le mantiene en el grupo de los ocho mejores del campeonato.

Se refirió a la llegada de Teófilo Gutiérrez en la rueda de prensa ante Llaneros, y no confirmó su debut ante Boca. “Teo nunca será incomodo, un jugador como Teo nunca será incomodo, no es que yo no lo pedí, a mí me consultaron, y en su momento cuando me dijeron pensé que era muy lejano y no me iba a ilusionar. Teo es un gran jugador de fútbol, es uno de los viejitos del fútbol colombiano que no se puede ir, él sabe que hemos contratado a un líder, a un referente importante que vamos a respaldar y respetar y esperamos que desde su aporte futbolístico nos de lo mejor”.

El elenco cartagenero tuvo el debut de York Becerra en la capital del llano, y la directiva cartagenera espera cerrar un último fichaje en las próximas horas, para así cerrar la plantilla de este primer semestre.