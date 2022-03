La tercera fecha de la liga femenina, en marcha

La liga femenina ha comenzado a todo ritmo y ya la tercera fecha se pondrá en marcha. Este miércoles y jueves, se disputarán siete de los ocho partidos que componen la jornada en la que descansará La Equidad Femenino, que se fue con un sinsabor tras la goleada recibida a manos del América.

Jornada del miércoles

Fortaleza y Huila abren la jornada

La tercera jornada, comenzará con el partido entre Fortaleza CEIF Femenino y Atlético Huila Femenino. Las atezadas no han logrado ganar en sus dos primeras presentaciones, pero lograron sumar en ellos, caso contrario a las opitas, que cayeron en sus dos primeras presentaciones y están obligadas a ganar para recomponer el camino tempranamente. Este juego se vivirá a partir de las 2:00 PM en el Estadio Metropolitano de Techo.

Tres juegos en simultáneo

A las 3:00 PM se jugarán tres encuentros: Cortuluá, que comenzó con dos derrotas en el campeonato, recibirá en el Estadio Doce de Octubre al Atlético Bucaramanga Femenino, que sumó en la primera fecha ante el Medellín, pero cayó en la segunda ante Llaneros FC Femenino.

Por otra parte, el Independiente Medellín Femenino, que ganó en su segundo partido visitando a Real Santander, recibe al Deportivo Pereira Femenino, que en su debut en la liga femenina, ha sumado cuatro puntos de seis posibles. El Estadio Polideportivo Sur será el escenario donde ambos conjuntos estarán enfrentándose.

A la misma hora, Llaneros FC Femenino, que comparte el liderato de la liga con el Junior, recibirá en el Estadio Bello Horizonte al Orsomarso SC Femenino, que solo ha sumado un punto de seis posibles en sus dos primeras salidas.

Santa Fe vs Cali, el partidazo de la jornada

El duelo de la fecha lo protagonizarán los dos finalistas de la edición anterior. Independiente Santa Fe Femenino llega a este encuentro con el ímpetu de haber ganado fuera de casa ante el Atlético Huila Femenino, mientras que, el Deportivo Cali Femenino, que venció también a las opitas en la primera fecha, viene de descansar en la segunda fecha. Este partido se vivirá a partir de las 7:00 PM en el Estadio Nemesio Camacho 'El Campín'.

América vs Millonarios, otro clásico que vale la pena

La jornada del miércoles la cerrará América de Cali Femenino, que debutó con goleada sobre La Equidad, recibiendo en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero a las 8:00 PM a Millonarios Femenino, que no ha tenido un buen inicio de campeonato, sumando apenas uno de seis puntos. Sin embargo, este hecho no quita lo atractivo que es este encuentro, que ya se ha hecho costumbre en la liga femenina y que seguramente no decepcionará. Este encuentro contará con transmisión de WIN Sports +.

Jueves de acción en Villaconcha

El jueves continuará la acción de esta fecha con el juego entre Real Santander y Atlético Nacional. Las santandereanas vienen de ser goleadas por el Junior, así que esperan recuperarse ante las verdolagas, que ganaron en su más reciente partido contra Cortuluá. El partido se jugará a las 11:00 AM.

El partido restante es el enfrentamiento entre Deportes Tolima Femenino y Junior de Barranquilla Femenino, que jugarán el próximo 23 de marzo en el Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué.