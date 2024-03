Tras una convulsionada salida del Deportivo Cali, Luis Sandoval llega al Real Cartagena, en una negociación express que se llevó a cabo en los últimos días entre los representantes del jugador y la institución verdiblanca.

El atacante recién llegado, fue presentado este sábado en una conferencia de prensa, que se llevo a cabo en el Hotel Holliday Inn.

Sandoval destacó la importancia de este nuevo proyecto y el objetivo que es el ascenso a primera división. "Entre a un proyecto muy importante, la hinchada lo que quiere ver a este equipo en la A, y vamos a luchar por esto".

Sobre su estado físico, el nuevo jugador del club auriverde señaló: "Vengo de una semana sin entrenar, pero yo siempre he entrenado por fuera, para mantener mis condiciones y esperar el debut".

Sandoval fue consultado por su experiencia en la B, advirtió: "Jugué en el Barranquilla, luego en el Fortaleza, donde estuve a un pasito de lograr ese ascenso. Lo que queremos es que un equipo importante como Real Cartagena no este en la B".

'El Chino' fue claro en señalar que el torneo de ascenso es de mayor exigencia. "La diferencia entre la A y la B es mucha, la B es mucho más exigente. En la B, se corre demasiado, pero el torneo de la B es mucho más exigente que la A".

Por último, el soledeño dio a conocer sus impresiones, acerca de su llegada al club heroico, advirtiendo que estaría por lo pronto hasta mitad de año.

“Es la primera vez que me reciben con este cariño y este amor, es una gran ilusión que me reciban así en mi corta edad. No tengo la respuesta, si quedamos campeones en junio, la idea es seguir y buscar el ascenso en diciembre, toca ir paso a paso. Firmamos hasta el 31 de junio y más adelante miraremos”, concluyó.