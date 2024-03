Bien dice el dicho y conocido refrán: "Puede venir Guardiola, pero con esta nómina no pasa nada" y al parecer este canon parece tener más validez que nunca. Pablo Repetto en su estreno como técnico de Nacional se encontró con una nómina de muy bajo nivel.

Una vez más Atlético Nacional no se encontró en el cuadrante de 100 x 70 y el juego sin rumbo fue la gran constante. Aunque es muy bien sabido que Repetto tiene menos de cinco días de conocer al grupo y eso pudo verse en las titularidades de Castillo y Duque.

Los primeros minutos del compromiso fueron importantes para el verde paisa, pero al pasar los minutos, el juego fue en caída libre y Bucaramanga supo resistir y jugar inteligentemente el compromiso.

De esta manera lo vio Repetto y bajo su óptica entregó las siguientes declaraciones: "Creo que fuimos de más a menos porque independientemente que en el primer tiempo no pudimos lograr el gol, teníamos la sensación de que estábamos más cerca", agregó también lo siguiente sobre el desarrollo del juego: "Hay dos o tres jugadas que nos faltó ser más finos, después creo que la ansiedad y todo lo que se está viviendo nos jugó en contra porque empezamos a ser más imprecisos, ese último pase no fue fino para para poder generar situaciones de peligro. Un tema de nerviosismo, de ansiedad, los jugadores quieren que salgan las cosas bien pero cuando estás nervioso o ansioso en esto que es un deporte de precisión y no estás no estás fino te pasa lo que nos pasó hoy".

Así responde precisamente sobre la premura del campeonato que fecha a fecha le dejan menos margen de maniobra: "No tenemos mucho tiempo, hay que pensar ya en ganar, estos dos puntos que dejamos nos complican un poco más. Independientemente quedan 27 puntos en disputa, pero sí hemos quedado un poquito relegados para las pretensiones que tenemos, que es estar en los 8".

Sobre la polémica suscitada por la no publicación de los convocados antes de los juegos esto dijo Repetto: "No lo tomen a nivel personal con nadie, todo lo contrario (...) la intención no es faltarles al respeto, ustedes están trabajando al igual que nosotros, pero como llegamos y somos nuevos, el rival iba a hacer este partido, es su forma y es válida pero darle una idea del equipo iba a hacerle tomar mayores precauciones con respecto a características individuales y también porque nosotros generalmente lo hacemos, también es un tema de protección hacia hacia los jugadores, quizá algunos estarán de acuerdo, otros no, lo respetamos pero en ningún momento es no pensar en el trabajo de ustedes" , poderosamente llama la atención la forma en la que Repetto descalifica el rol de hincha en esta situación y así lo expresó: "En cuanto al hincha, la gente no mira quien va a jugar, es hincha de Atlético Nacional, independientemente del jugador, el presidente o el técnico, el hincha es hincha de los colores y yo no creo que afecte a la hinchada".

Sobre el papel desempeñado en el terreno de juego también añadió: "Por momentos se vieron algunas cosas buenas, en algunos desbordes que hicimos por fuera incluso hay algunas situaciones, ellos prácticamente no tienen, eso es lo bueno de lo de la parte defensiva. Ellos tienen dos remates de afuera, prácticamente no pasaron el área, un equipo que está bien posicionado en la tabla no nos generó y eso se rescata, pero no estamos conformes y hay que construir".

Sobre la situación actual del equipo Repetto hablo sobre como lo vivió antes en su carrera: "A mí me tocó cuando llegue a Liga de Quito en el 2017, estaba a dos puntos del descenso, tuvimos ese primer semestre y después al otro fuimos campeones. Vivimos momentos de angustia, quizá no con la hinchada tan dolida manifestándose de esta manera como de repente hoy lo vivimos a los 20 minutos cuando ya había algún cántico hacia los jugadores" puntualizó el uruguayo.