No son buenos días en la institución verdiblanca, pues no solo los resultados en Liga no han sido los esperados, sino que se ha creado por los últimos días toda una novela en el tema de la continuidad de Jaime de la Pava, sumado a la situación actual tanto en lo administrativo como en lo económico donde el club también se encuentra comprometido fuertemente.

Tema descenso

Lo que más preocupa actualmente al hincha del Cali, debe ser el rendimiento deportivo. Por el momento, los dirigidos por Jaime de la Pava marchan décimos con 14 puntos, producto de cuatro victorias, cinco derrotas y dos empates, a dos puntos de la entrada a los ocho.

La preocupación radica más que todo en el tema descenso, donde marchan en la antepenúltima posición, igualados con el conjunto atezado de Fortaleza, con un promedio de 1,09. Sin embargo, otros conjuntos también están comprometidos en este ítem, como lo son Jaguares y Patriotas, quienes se encuentran por debajo del Cali y equipos como Boyacá Chicó o Envigado, que no hacen tampoco un buen semestre.

La urgencia es clara, como locales deberán sumar de a tres puntos contra otro rival directo como lo es Patriotas, que es el peor equipo del torneo, con tan solo una victoria y un gol convertido (ante Millonarios) y de esta manera retomar el buen camino con el que habían empezado esta Liga. Durante los últimos encuentros parece como si el equipo hubiese perdido esa magia de las primeras fechas, quizás por que los rivales ya conocen su juego o porque estos han sido más contundentes que los azucareros.

Los aficionados del Cali esperan que así como la hinchada ha acompañado al equipo en este semestre, siendo la que más ha llenado el estadio en promedio con los demás, así mismo el equipo se entregue en la cancha en búsqueda del triunfo.

'Chino' Sandoval, uno de los problemas

Sin dudas que la novela de Luis Sandoval afectó directamente en los resultados del equipo. Pues ni Isaac Camargo, ni Lautaro Villegas han sido la solución para los goles en el glorioso. Cali no marca más de dos goles desde la victoria 4-0 contra Chicó, donde Juan José Córdoba marcó doblete; también va de la mano con el bajón de nivel del extremo de 20 años que se quedó por ahora con 6 goles en la tabla de goleadores.

Próximos tres partidos del Deportivo Cali

1. El próximo encuentro será en condición de local el próximo domingo 17 de marzo ante Patriotas sobre las 4:10 p.m.

2. Luego, visitarán la capital para jugar antes Millonarios el sábado 23 de marzo sobre las 2:00 p.m.

3. Para cerrar el mes, jugarán como local ante Águilas Doradas a las 8:30 p.m. el domingo 31 de marzo.